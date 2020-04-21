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Визажист из США раскрыла секрет идеального селфи

Визажист из США раскрыла секрет идеального селфи
. Визажист и блогер Элеонора Барнс из США опубликовала в TikTok видео, на котором показывает, как правильно фотографировать себя на фронтальную камеру, сообщает Daily Mail. @babysnitchery

the selfie hack everyone should know tbh ##fyp ##foryou ##beautytips

♬ original sound - ｐｅａｃｈｙッ
"Прекратите делать селфи так. Передняя камера искажает черты лица", — подписала ролик Барнс, показав свой портрет крупным планом.

Для того чтобы получилась хороший кадр, его необходимо делать издалека, на вытянутую руку, а перед тем, как сфотографировать себя, увеличить изображение с помощью зума.


Ролик стал вирусным в Сети: набрал миллион просмотров, почти 200 тысяч лайков и более тысячи комментариев, в основном положительных.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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