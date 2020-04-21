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Власти Ростова назвали "виновных" в проблемах с пропусками

Власти Ростова назвали "виновных" в проблемах с пропусками

Выдача пропусков в Ростове накануне вызвала ажиотаж у горожан. Многие жаловались на живые очереди возле пунктов выдачи документа и невозможность дозвониться к специалистам.

Власти Ростова считают, что в такой ситуации виноваты сами жители донской столицы. Так, по словам Юрия Овчинникова, являющегося первым замглавы администрации города, нервозная обстановка создается теми, кто приходит к пунктам выдачи пропусков не в назначенное время. Скандалы на местах устраивают и предприниматели, которые требуют выдать им документ, хотя работать им запрещено.

Сейчас пропуска можно получить во всех городских районах, всего открыто девять центров, которые будут работать ближайшие два дня с 9.00 до 21.00. Овчинников также сообщил о возможности предоставления заявки на пропуск онлайн, пишет издание "Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону".

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По материалам: u-f.ru

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