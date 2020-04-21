Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Власти сообщили о новых мерах по спасению экономики России

Власти сообщили о новых мерах по спасению экономики РоссииМаксим РешетниковФото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Правительство России готовит третий и четвертый пакеты мер для спасению экономики страны от кризиса. Об этом глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил в интервью программе «Право на справедливость» на Первом канале, пишет ТАСС.

По словам министра, выход России из кризиса будет постепенным, ожидать V-образную форму восстановления экономики не стоит. Он также добавил, что в настоящее время кабинет министров работает с пострадавшими из-за пандемии коронавируса отраслями адресно.

Ранее в правительстве сообщили, что уже принятые меры поддержки в рамках первого и второго пакетов составляют 2,1 триллиона рублей. Причем за последний месяц, с 18 марта по 17 апреля, на эти цели было выделено 1,8 триллиона рублей. В кабинете министров добавили, что продолжают разрабатывать новые меры для поддержки экономики в условиях коронавируса.

Российская экономика в 2020 году столкнулась с серьезным потрясением из-за замедления деловой активности на фоне пандемии коронавируса и низких цен на нефть. Ситуация потребовала немедленных антикризисных мер со стороны правительства. По словам министра финансов Антона Силуанова, на спасение экономики уже направили ресурсы в объеме около 2,8 процента ВВП, фискальная поддержка оценивается в 6,5 процента ВВП.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

«Яндекс» отказался закрывать «Разговорчики»
«Яндекс» отказался закрывать «Разговорчики»
Власти Коми ограничили въезд в ряд городов из-за коронавируса
Власти Коми ограничили въезд в ряд городов из-за коронавируса
Какая выгода Олегу Дерипаске от коронавирусных игр против России?
Какая выгода Олегу Дерипаске от коронавирусных игр против России?
В России доказали работоспособность космонавтов на других планетах
В России доказали работоспособность космонавтов на других планетах
В Подмосковье задумали продлить режим самоизоляции
В Подмосковье задумали продлить режим самоизоляции
Власти сообщили о новых мерах по спасению экономики России
Власти сообщили о новых мерах по спасению экономики России
В Минэкономразвития назвали главную задачу в вопросе поддержки бизнеса
В Минэкономразвития назвали главную задачу в вопросе поддержки бизнеса
В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной
В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной
Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности
Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности
Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи по видеосвязи поздравили королеву Елизавету II с днем рождения
Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи по видеосвязи поздравили
Как изменилась Кончита Вурст. Фото
Как изменилась Кончита Вурст. Фото
В правильном хранении ложек и вилок усмотрели признаки безумия
В правильном хранении ложек и вилок усмотрели признаки безумия

Топ на сегодня

Букет цветов на дом
Букет цветов на дом
Преимущества сенсорных выключателей света
Преимущества сенсорных выключателей света
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
«Заторможена и в депрессии»: что происходит с Надеждой Бабкиной в больнице
«Заторможена и в депрессии»: что происходит с Надеждой Бабкиной в
Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии
Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии

Еще по теме

Bloomberg: власти России займут триллион на поддержку экономики
В МЭР назвали факторы, влияющие на восстановление российской экономики
В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики
Европа согласовала план по спасению экономики