Власти сообщили о новых мерах по спасению экономики России

Вадим Карасев

Максим РешетниковФото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Правительство России готовит третий и четвертый пакеты мер для спасению экономики страны от кризиса. Об этом глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил в интервью программе «Право на справедливость» на Первом канале, пишет ТАСС.

По словам министра, выход России из кризиса будет постепенным, ожидать V-образную форму восстановления экономики не стоит. Он также добавил, что в настоящее время кабинет министров работает с пострадавшими из-за пандемии коронавируса отраслями адресно.

Ранее в правительстве сообщили, что уже принятые меры поддержки в рамках первого и второго пакетов составляют 2,1 триллиона рублей. Причем за последний месяц, с 18 марта по 17 апреля, на эти цели было выделено 1,8 триллиона рублей. В кабинете министров добавили, что продолжают разрабатывать новые меры для поддержки экономики в условиях коронавируса.

Российская экономика в 2020 году столкнулась с серьезным потрясением из-за замедления деловой активности на фоне пандемии коронавируса и низких цен на нефть. Ситуация потребовала немедленных антикризисных мер со стороны правительства. По словам министра финансов Антона Силуанова, на спасение экономики уже направили ресурсы в объеме около 2,8 процента ВВП, фискальная поддержка оценивается в 6,5 процента ВВП.