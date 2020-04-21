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Во Владикавказе задержаны участники митинга, протестующие против режима самоизоляции

Во Владикавказе задержаны участники митинга, протестующие против режима самоизоляции

Полиция задержала первых участников стихийного митинга, возникшего на улице Плиева, в районе, ЦУМа, недовольных действиями республиканских властей во время установленного режима самоизоляции.

Митинг, в котором приняли участие несколько сотен человек, возник 20 апреля. Граждане были недовольны тем, что им не разрешают выходить на работу, в то время как предприятие пивоваренный завод „Бавария“, принадлежащий семье главы республики Битарова, продолжает работать.

Также одним из требований протестующих была отставка парламента, правительства и главы Республики Северная Осетия-Алания Вячеслава Битарова.

Полиция и силовики арестовали 69 человек протестующих. После общения главы региона Битарова с недовольными гражданами, митинг завершился.

Глава республики пообещал оказать помощь тем, кто лишился дохода из-за режима самоизоляции. Издание „Кавказский узел“, уточняет, что люди ушли с митинга в около 20.00 по местному времени. Сейчас Несанкционированный митинг во Владикавказе возник в двух местах — на площадях Свободы и Штыба.

В ходе митинга между протестующими и силовиками произошли столкновения, во время которых в представителей правопорядка летели бутылки и булыжники. В полиции сообщили, что пока неизвестно, сколько сотрудников МВД и ОМОНа пострадали, идёт сбор сведений.

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По материалам: u-f.ru

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