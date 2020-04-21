ВОЗ оценила состояние сферы здравоохранения в России

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в радиоэфире во вторник оценила состояние сферы здравоохранения в стране. Ее слова приводит РИА «Новости».

«Самое главное — что Россия смогла сохранить свою систему здравоохранения», — сказал эксперт.

По ее словам, российская система здравоохранения может обеспечить лечение тяжелых случаев, когда больные занимают койки в реанимации в течение 3-4 недель. «Если это все заполнится, то те, кто прибывает на второй, третьей недели, остаются без лечения. И это Россия смогла предупредить, это самое главное», — добавила представитель ВОЗ.

Ранее Вуйнович заявила, что эпидемия коронавируса нового типа в России ещё находится на стадии роста.

За прошедшие сутки в РФ выявлено 5 642 новых случая заражения инфекцией. Всего в стране насчитывается 52 763 больных. За весь период выздоровели 3 873 человека, умерли — 456.