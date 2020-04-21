Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ВОЗ оценила состояние сферы здравоохранения в России

ВОЗ оценила состояние сферы здравоохранения в России

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в радиоэфире во вторник оценила состояние сферы здравоохранения в стране. Ее слова приводит РИА «Новости».

«Самое главное — что Россия смогла сохранить свою систему здравоохранения», — сказал эксперт.

По ее словам, российская система здравоохранения может обеспечить лечение тяжелых случаев, когда больные занимают койки в реанимации в течение 3-4 недель. «Если это все заполнится, то те, кто прибывает на второй, третьей недели, остаются без лечения. И это Россия смогла предупредить, это самое главное», — добавила представитель ВОЗ.

Ранее Вуйнович заявила, что эпидемия коронавируса нового типа в России ещё находится на стадии роста.

За прошедшие сутки в РФ выявлено 5 642 новых случая заражения инфекцией. Всего в стране насчитывается 52 763 больных. За весь период выздоровели 3 873 человека, умерли — 456.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

«Яндекс» отказался закрывать «Разговорчики»
«Яндекс» отказался закрывать «Разговорчики»
Власти Коми ограничили въезд в ряд городов из-за коронавируса
Власти Коми ограничили въезд в ряд городов из-за коронавируса
Какая выгода Олегу Дерипаске от коронавирусных игр против России?
Какая выгода Олегу Дерипаске от коронавирусных игр против России?
В России доказали работоспособность космонавтов на других планетах
В России доказали работоспособность космонавтов на других планетах
В Подмосковье задумали продлить режим самоизоляции
В Подмосковье задумали продлить режим самоизоляции
Власти сообщили о новых мерах по спасению экономики России
Власти сообщили о новых мерах по спасению экономики России
В Минэкономразвития назвали главную задачу в вопросе поддержки бизнеса
В Минэкономразвития назвали главную задачу в вопросе поддержки бизнеса
В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной
В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной
Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности
Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности
Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи по видеосвязи поздравили королеву Елизавету II с днем рождения
Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи по видеосвязи поздравили
Как изменилась Кончита Вурст. Фото
Как изменилась Кончита Вурст. Фото
В правильном хранении ложек и вилок усмотрели признаки безумия
В правильном хранении ложек и вилок усмотрели признаки безумия

Топ на сегодня

Букет цветов на дом
Букет цветов на дом
Преимущества сенсорных выключателей света
Преимущества сенсорных выключателей света
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
«Заторможена и в депрессии»: что происходит с Надеждой Бабкиной в больнице
«Заторможена и в депрессии»: что происходит с Надеждой Бабкиной в
Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии
Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии

Еще по теме

В ВОЗ оценили готовность России к росту заразившихся коронавирусом
ВОЗ заявила об одинаковой опасности коронавируса для всех возрастов
В ВОЗ объяснили рост числа случаев коронавируса в Москве
ВОЗ сообщила о 20 тысячах погибших от коронавируса