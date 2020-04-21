Врач объяснил, как отличить коронавирус от простуды

Влада Некрасова

Коронавирус зачастую выглядит как обычная простуда, но его носитель может перестать ощущать запахи, рассказал руководитель пульмонологического центра в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА на ютьюб-канале журналиста Максима Шевченко.

"Большинство больных чувствуют аносмию, то есть снижается обоняние, теряются вкусовые ощущения. Это особенность данного вируса, он поражает нервные окончания в полости носа и ротоглотки", — отметил он.