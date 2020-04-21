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Врач объяснил, как отличить коронавирус от простуды

Врач объяснил, как отличить коронавирус от простуды
Коронавирус зачастую выглядит как обычная простуда, но его носитель может перестать ощущать запахи, рассказал руководитель пульмонологического центра в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА на ютьюб-канале журналиста Максима Шевченко.

"Большинство больных чувствуют аносмию, то есть снижается обоняние, теряются вкусовые ощущения. Это особенность данного вируса, он поражает нервные окончания в полости носа и ротоглотки", — отметил он.

# Россия
По материалам: ria.ru

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