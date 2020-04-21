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Всех посетивших на Пасху Святогорскую лавру отправят на обсервацию, — глава Донецкой ОГА

Всех посетивших на Пасху Святогорскую лавру отправят на обсервацию, — глава Донецкой ОГА

Во время селекторного совещания у главы Офиса президента Андрея Ермака председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко проинформировал о ситуации в Свято-Успенской Святогорской лавре, в которой при пасхальных богослужениях нарушили карантинные мероприятия.

«Было до 350 человек. Это внутренне перемещенные лица с оккупированных территорий, проживающие на территории лавры, а также прихожане. Полиция отреагировала соответствующим образом», — заявил Кириленко, сообщает Офис президента.

По его словам, въезды и выезды из области закрыты. Правоохранители устанавливают личности находившихся в лавре во время богослужения. Планируется не допустить выезд нарушителей карантина с территории Донецкой области и отправить всех на обсервацию.

Ранее сообщалось, что полиция открыла уголовное дело по факту нарушения карантина в Святогорской лавре на Пасху.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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