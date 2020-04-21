Высокоскоростная магистраль Москва-Петербург обойдется в 1,7 трлн рублей

Лидия Мартынова

Общая потребность проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург в финансировании оценивается в 1,7 трлн руб., пишет «Коммерсант», который отмечает, что он может стать одной из составляющих обсуждаемого плана вывода российской экономики из кризиса.

На реализацию проекта предполагается привлечение капитального гранта в объеме 200,1 млрд руб., ранее в рамках комплексного плана модернизации инфраструктуры намеченного для строительства первой очереди ВСМ Москва—Казань, от которой было решено отказаться. Его перечисление должно начаться в 2021 году, но лишь 88 млн руб. В 2023 году предполагается освоить 140 млрд руб., в 2024-м — 60 млрд руб.

Также обсуждается заем из средств ФНБ по ставке ИПЦ +1% (средняя ставка — 5%) на 380 млрд руб. Еще одной формой поддержки авторы финансовой модели видят субсидируемый кредит ВЭБ.РФ и других институтов развития по ставке ИПЦ +5% на 170 млрд руб. и срок 17 лет с пятилетним льготным периодом на возврат основного долга.

ОАО РЖД в рамках своей инвестиционной программы предоставит на ВСМ 192 млрд руб., еще 200 млрд руб.— другие акционеры проекта. Еще 436 млрд руб. должны предоставить российские и международные банки, а на 125 млрд руб. планируется выпустить облигационный заем. При этом ВСМ требует 750 млрд руб. господдержки

Пассажиропоток проекта в 2030 году, по расчетам ОАО РЖД, по всем корреспонденциям составит 23,3 млн человек, из них 16,3 млн человек — по корреспонденции Петербург—Москва. К 2040 году общий пассажиропоток достигнет 28 млн человек.