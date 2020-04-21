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Запашный предупредил о возможной смерти цирковых животных из-за пандемии

Запашный предупредил о возможной смерти цирковых животных из-за пандемииЭдгард ЗапашныйФото: Максим Блинов / РИА Новости

Дрессировщик и директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный предупредил о возможной смерти цирковых животных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Артист заявил, что некоторые структуры, связанные с животными, уже попали в катастрофическое положение. По его мнению, государство обязано помочь таким организациям, иначе звери погибнут. Запашный добавил, что в скором времени циркам просто будет нечем их кормить.

Дрессировщик также рассказал, что в настоящее время некоторые из его коллег находятся на самоизоляции вместе с животными, которые из-за малоподвижного образа жизни начинают набирать вес. Как пояснил Запашный, это тоже может негативно сказаться на состоянии их здоровья.

Ранее в апреле глава Большого Московского цирка в прямом эфире отдал деньги мошенникам. Ему «написал известный боец UFC Алексей Олейник» по WhatsApp с неизвестного номера. «Стиль общения очень сильно похож», — отметил он. У дрессировщика попросили 50 тысяч рублей, пообещав отдать в ближайшие дни, и Запашный согласился одолжить эту сумму.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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