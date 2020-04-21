«Заторможена и в депрессии»: что происходит с Надеждой Бабкиной в больнице

Алексей Вольцев

Уже три недели Надежда Бабкина находится в отделении кардиореанимации одной из столичных клиник. Певицу лечат от двухсторонней пневмонии, вызванной коронавирусом. Недавно звезду отключили от ИВЛ, что медики считают большой победой. Однако, о выписке речи пока не идет.

Врачи одного из московских медицинских центров делают все возможное, чтобы скорее поставить Надежду Бабкину на ноги. С 1 апреля она находится в отделении кардиореанимации, многочисленные электронные приборы досконально следят за состоянием пациентки. Почти неделю артистка провела без сознания — ее подключали к аппарату искусственной вентиляции легких и вводили в медикаментозную кому.

Все было бы гораздо проще, если бы Надежда Георгиевна вовремя обратилась к медикам — но артистка длительный период пыталась лечиться дома. В результате была госпитализирована сразу в очень тяжелом состоянии — с признаками дыхательной недостаточности, а вскоре был поставлен диагноз: двухсторонняя пневмония, вызванной коронавирусом. «СтарХиту» удалось выяснить, как себя чувствует звезда на данный момент.

«Сейчас у Надежды Георгиевны несколько заторможенный уровень сознания, общается она вяло — жестами, знаками, плюс имеет место депрессия, связанная с длительным пребыванием в стационаре, — рассказали «СтарХиту» в медучреждении. — О выписке пока нет и речи, но то, что в 70 лет при таком тотальном поражении легких ее «сняли с трубы» — отключили от ИВЛ — уже большая победа!»

Звездной пациентке продолжают проводить противовирусную и антибактериальную терапию, которую несколько раз меняли. Кроме того, у врачей вызывала опасения тахиаритмия, поэтому они внимательно следят за показаниями сердца Бабкиной. Сейчас народная артистка дышит уже сама — через специальную трубку, вставленную в шею, питается по-прежнему через зонд.

Площадь поражения легких уменьшается очень медленно, однако доктора зафиксировали минимальную положительную динамику. Температура у Надежды Георгиевны тоже хорошая — в пределах 36-37 градусов, все команды медработников она выполняет. Близкие, коллеги и многочисленные поклонники молятся за певицу, рассчитывая на ее скорейшее выздоровление.

Фото: Legion-Media, Денис Дидро, Instagram.com