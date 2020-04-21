«Заторможена и в депрессии»: что происходит с Надеждой Бабкиной в больнице
Врачи одного из московских медицинских центров делают все возможное, чтобы скорее поставить Надежду Бабкину на ноги. С 1 апреля она находится в отделении кардиореанимации, многочисленные электронные приборы досконально следят за состоянием пациентки. Почти неделю артистка провела без сознания — ее подключали к аппарату искусственной вентиляции легких и вводили в медикаментозную кому.
Все было бы гораздо проще, если бы Надежда Георгиевна вовремя обратилась к медикам — но артистка длительный период пыталась лечиться дома. В результате была госпитализирована сразу в очень тяжелом состоянии — с признаками дыхательной недостаточности, а вскоре был поставлен диагноз: двухсторонняя пневмония, вызванной коронавирусом. «СтарХиту» удалось выяснить, как себя чувствует звезда на данный момент.
Звездной пациентке продолжают проводить противовирусную и антибактериальную терапию, которую несколько раз меняли. Кроме того, у врачей вызывала опасения тахиаритмия, поэтому они внимательно следят за показаниями сердца Бабкиной. Сейчас народная артистка дышит уже сама — через специальную трубку, вставленную в шею, питается по-прежнему через зонд.
Площадь поражения легких уменьшается очень медленно, однако доктора зафиксировали минимальную положительную динамику. Температура у Надежды Георгиевны тоже хорошая — в пределах 36-37 градусов, все команды медработников она выполняет. Близкие, коллеги и многочисленные поклонники молятся за певицу, рассчитывая на ее скорейшее выздоровление.
Фото: Legion-Media, Денис Дидро, Instagram.com