58-летняя Мег Райан тайно сыграла свадьбу

Анастасия Иванова

Мег Райан и Джон Мелленкамп все-таки сыграли свадьбу. По информации западных СМИ, церемония прошла тайно, а присутствовали на ней только самые близкие друзья. Представители звезды событие пока не подтвердили.

58-летняя Мег Райан сейчас практически не играет в кино, да и на красных ковровых дорожках не появляется. Однако к личной жизни звезды по-прежнему приковано повышенное внимание. Все дело в том, что артистка уже десять лет состоит в отношениях с музыкантом Джоном Мелленкампом. Парочка то расставалась, то снова сходилась, а в 2018-м объявила о помолвке. Правда, сообщений о свадьбе так и не последовало.

Теперь же выяснилось, что Джон и Мег поженились. Влюбленные специально не стали привлекать внимания к бракосочетанию, поскольку устали от назойливых журналистов.

«Им надоели спекуляции на эту тему. Поэтому Мег настояла на тайной церемонии», — рассказал источник из окружения пары.

Напомним, что в прошлом году западные СМИ уже «поженили» звезд, но информация оказалась фейковой. Пока представители артистов не опровергли информацию о тайной церемонии. Но, по словам инсайдеров, свадьба состоялась еще до начала пандемии коронавируса, а приглашены на нее были только самые близкие друзья.





Для Райан этот брак стал вторым. До этого актриса 10 лет состояла в отношениях с Деннисом Куэйдом. В 90-е влюбленные считались одной из самых ярких пар Голливуда, но роман все же не увенчался браком.

После расставания с Деннисом Мег очень долго была одна. В 2006 году она удочерила девочку из Китая, которую назвала Дейзи Тру. В какой-то момент артистка даже признавалась, что отчаялась встретить любовь, но ей повезло.

Сейчас Мег и Джон проводят время дома. Возлюбленный актрисы пишет музыку прямо в особняке, а вот чем занимается Райан неизвестно. После того как в 2009 году актрисе сделали неудачную пластическую операцию, она заметно сократила творческую активность. Однако поклонники все еще не теряют надежду на то, что однажды блондинка вернется на экраны с очередной романтической комедией.

Фото: Getty Images