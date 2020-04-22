98-летняя мама Ирины Алферовой два месяца назад перенесла серьезную операцию

Алексей Вольцев

Карантин, вызванный вспышкой коронавируса, в первую очередь коснулся пожилых людей. Вот уже почти месяц они остаются дома, дабы не подвергнуться риску заражения. Вынужденную самоизоляцию тяжело переживает мама Ирины Алферовой — Ксения Архиповна.

По словам актрисы, ее пожилой родительнице чрезвычайно важно двигаться. «Два месяца назад она перенесла серьезную операцию. Восстанавливалась прогулками вокруг дома и была счастлива — для нее они были вместо зарядки. То, что старики сейчас заперты дома, отнимает у них здоровье. Еще больше их огорчает, что не будет торжественного празднования Дня Победы. Мама этого очень ждала. Для нее 9 мая — главный праздник в году. Я свою маму очень люблю и балую ее хорошими вещами, которым она искренне радуется и благодарит за все», — говорит Алферова.

А вот соцработники вручили Ксении Архиповне как ветерану абсолютно бросовые вещи. Это очень возмутило артистку. «Месяц назад к ней пришли социальные работники с поздравлениями — принесли три розы и какое-то серое колючее одеяло в подарок. Стыдобища, честное слово! Все делается для галочки. Я обиделась за маму: позвонила в собес и попросила больше не присылать ей такие «подарки». Мне говорят, ну она же у вас ветеран — ей положено. Что положено?! Серое колючее одеяло?» — рассказала Ирина.

Это не единственная история, когда звезду возмущает несправедливое отношение по отношению к престарелым. Например, после одного концерта ветеранам дарили керамические чайники или вещи из синтетической ткани. «Зачем эти бесполезные подарки, которые пылились на складе, а теперь таким образом утилизируются? Если старику 98 лет, значит, ему ничего нужно?! Старики — такие же люди, как и все. Как можно оскорблять людей серыми одеялами или бесполезными чайниками?» — негодует Алферова.

Сама 69-летняя Ирина Ивановна полна сил и продолжает работать. Артистка является примером для своей дочери Ксении. «Когда сталкиваешься с серьезными трудностями, стоишь перед сложным выбором, понимаешь: какое же счастье, что мама рядом. Просто услышать ее голос, обнять. Даже когда все в твоей жизни неплохо, но мама обнимает, и ты выдыхаешь, расслабляешься, а иногда и плакать начинаешь. От горя? Нет — от счастья, что есть на этой земле человек, который любит тебя всегда и всю, со всеми твоими закоряками и считает самой лучшей», — писала Алферова-младшая в Instagram.

Фото: Legion-Media, Instagram