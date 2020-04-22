Адыгея получит 5 миллиардов рублей на реализацию индивидуальной программы развития

Вадим Карасев

Республика Адыгея получит из федерального бюджета 5 млрд рублей на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития региона в 2020-2024 годах.

Программа одобрена Правительством РФ и подписана премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте правительства Республики Адыгея.

Как отметил глава республики Мурат Кумпилов, данная программа позволит ускорить социально-экономическое развитие региона, а также благотворно скажется на инвестиционном климате в республике.

В представленной программе есть:

аналитический анализ результатов социально-экономического развития региона;факторы, сдерживающие развитие;преимущества, потенциал и тенденции развития.

Отмечается, что за несколько последних лет в Адыгее удалось заметно нарастить темпы роста в промышленном производстве, строительстве, потребительском спросе, инвестициях.

Для того, чтобы регион развивался более динамично, в программе учли все основные потребности республики. Одной из главных проблем в республике остается энергодифицит. Поэтому, в программу индивидуального развития республики включили основные мероприятия, которые направлены на развитие энергетической структуры.

Кроме того, в программу внесли и другие вопросы:

развитие транспортной инфраструктуры;увеличение грантовой поддержки аграриев, субъектов МПС;создание привлекательных условий для развития малого и среднего бизнесаиспользование механизмов выдачи льготных кредитов.

Особое внимание уделено созданию новых рабочих мест в сферах промышленного производства, АПК и туризма.

Согласно программе, в Адыгее направят усилия на повышение уровня услуг здравоохранения, культуры и спорта за счет развития социальной инфраструктуры. А также, на снижение уровня бедности и повышение качества жизни людей.