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Адыгея получит 5 миллиардов рублей на реализацию индивидуальной программы развития

Адыгея получит 5 миллиардов рублей на реализацию индивидуальной программы развития

Республика Адыгея получит из федерального бюджета 5 млрд рублей на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития региона в 2020-2024 годах.

Программа одобрена Правительством РФ и подписана премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте правительства Республики Адыгея.

Как отметил глава республики Мурат Кумпилов, данная программа позволит ускорить социально-экономическое развитие региона, а также благотворно скажется на инвестиционном климате в республике.

В представленной программе есть:



аналитический анализ результатов социально-экономического развития региона;



факторы, сдерживающие развитие;



преимущества, потенциал и тенденции развития.

Отмечается, что за несколько последних лет в Адыгее удалось заметно нарастить темпы роста в промышленном производстве, строительстве, потребительском спросе, инвестициях.

Для того, чтобы регион развивался более динамично, в программе учли все основные потребности республики. Одной из главных проблем в республике остается энергодифицит. Поэтому, в программу индивидуального развития республики включили основные мероприятия, которые направлены на развитие энергетической структуры.

Кроме того, в программу внесли и другие вопросы:



развитие транспортной инфраструктуры;



увеличение грантовой поддержки аграриев, субъектов МПС;



создание привлекательных условий для развития малого и среднего бизнеса



использование механизмов выдачи льготных кредитов.

Особое внимание уделено созданию новых рабочих мест в сферах промышленного производства, АПК и туризма.

Согласно программе, в Адыгее направят усилия на повышение уровня услуг здравоохранения, культуры и спорта за счет развития социальной инфраструктуры. А также, на снижение уровня бедности и повышение качества жизни людей.

# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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