Адыгея получит 5 миллиардов рублей на реализацию индивидуальной программы развития
Республика Адыгея получит из федерального бюджета 5 млрд рублей на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития региона в 2020-2024 годах.
Программа одобрена Правительством РФ и подписана премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте правительства Республики Адыгея.
Как отметил глава республики Мурат Кумпилов, данная программа позволит ускорить социально-экономическое развитие региона, а также благотворно скажется на инвестиционном климате в республике.
В представленной программе есть:
аналитический анализ результатов социально-экономического развития региона;
факторы, сдерживающие развитие;
преимущества, потенциал и тенденции развития.
Отмечается, что за несколько последних лет в Адыгее удалось заметно нарастить темпы роста в промышленном производстве, строительстве, потребительском спросе, инвестициях.
Для того, чтобы регион развивался более динамично, в программе учли все основные потребности республики. Одной из главных проблем в республике остается энергодифицит. Поэтому, в программу индивидуального развития республики включили основные мероприятия, которые направлены на развитие энергетической структуры.
Кроме того, в программу внесли и другие вопросы:
развитие транспортной инфраструктуры;
увеличение грантовой поддержки аграриев, субъектов МПС;
создание привлекательных условий для развития малого и среднего бизнеса
использование механизмов выдачи льготных кредитов.
Особое внимание уделено созданию новых рабочих мест в сферах промышленного производства, АПК и туризма.
Согласно программе, в Адыгее направят усилия на повышение уровня услуг здравоохранения, культуры и спорта за счет развития социальной инфраструктуры. А также, на снижение уровня бедности и повышение качества жизни людей.