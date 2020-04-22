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Американская рэперша назвала русскую кухню худшей в мире варварской едой

Американская рэперша назвала русскую кухню худшей в мире варварской едойФото: @azealiabanks

Американская рэперша Азилия Бэнкс назвала русскую кухню худшей в мире варварской едой. Своим мнением она поделилась в Twitter-аккаунте.

По ее словам, россияне питаются продуктами для крестьян. «Пожалуйста, ешьте оленьи щеки, свеклу и мойте свою задницу в колодце», — написала Бэнкс. При этом она призналась, что ей нравятся лишь блины с икрой и медовик. Она добавила, что и сама отлично умеет готовить эти блюда.

В комментариях появились русскоязычные пользователи, которые посоветовали исполнительнице попробовать борщ, вареники и пельмени. Другие же заявили, что у американцев нет национальной кухни.

Летом 2019 года Бэнкс после концерта в Москве опубликовала пост в Instagram, в котором назвала слово «чурка» воодушевляющим и рассказала, что хочет сделать футболку с ним. Русскоязычных подписчиков удивил пост звезды. Кто-то предположил, что рэперша неправильно поняла смысл слова, другие же начали переживать, что ее аккаунт взломали.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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