Американские эксперты предсказали вторую волну коронавируса с более тяжелыми последствиями

Вадим Карасев

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, сейчас в США более 800 тысяч человек заразилось коронавирусом, 43 тысячи скончались. Однако американские эксперты считают, что страну ждет вторая волна инфекции, последствия которой станут еще более тяжелыми.

По словам главы Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберта Редфилда, вторая волна коронавируса может прийти следующей зимой и совпасть по времени с эпидемией гриппа.





Эксперт отметил, что совпадение вспышек двух респираторных заболеваний станет «немыслимой нагрузкой» для системы здравоохранения, сообщает РИА Новости.

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