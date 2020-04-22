Американский штат подал в суд на Китай из-за ущерба от коронавируса
В США генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт обратился с заявлением против Китая в суд. Он требует возместить ущерб, причиненный ситуацией, возникшей после выявления коронавируса. Об этом пишет The Hill.
Шмитт считает, что власти КНР скрыли информацию об истинном положении дел, о масштабах возникшей угрозы, и не предприняли должных мер для того, чтобы остановить распространение инфекции. В результате Миссури понес «огромные человеческие и экономические потери».
По словам прокурора, в штате были заражены тысячи людей, «многие умерли, малый бизнес закрывается».
Кроме возмещения материального ущерба он требует привлечь Китай к ответственности за сокрытие угрозы пандемии.
ИА Newstes напоминает, что ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о начале расследования причин и распространения коронавируса.