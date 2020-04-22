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Американский штат подал в суд на Китай из-за ущерба от коронавируса

Американский штат подал в суд на Китай из-за ущерба от коронавируса

В США генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт обратился с заявлением против Китая в суд. Он требует возместить ущерб, причиненный ситуацией, возникшей после выявления коронавируса. Об этом пишет The Hill.

Шмитт считает, что власти КНР скрыли информацию об истинном положении дел, о масштабах возникшей угрозы, и не предприняли должных мер для того, чтобы остановить распространение инфекции. В результате Миссури понес «огромные человеческие и экономические потери».

По словам прокурора, в штате были заражены тысячи людей, «многие умерли, малый бизнес закрывается».

Кроме возмещения материального ущерба он требует привлечь Китай к ответственности за сокрытие угрозы пандемии.

«Правительство Китая лгало всему миру относительно опасности и заразности COVID-19, заставляло замолчать тех, кто жаловался, и ничего не сделало для того, чтобы остановить распространение болезни», — подчеркнул прокурор.

ИА Newstes напоминает, что ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о начале расследования причин и распространения коронавируса.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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