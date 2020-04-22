Английских ищеек научат распознавать коронавирус по запаху

Алексей Вольцев

Британская ассоциация Medical Detection Dogs вместе с исследователями из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) и Университета Дарема (Англия) начали дрессировать собак, чтобы научить их распознавать по запаху людей, заражённых коронавирусом Covid-19 . Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает агентство France-Presse.

«Мы считаем, что собаки могут распознавать Covid-19, и что они смогут очень быстро выявлять вирус у сотен людей, чтобы понять, кого нужно протестировать и изолировать», — сказала глава Medical Detection Dogs Клэр Гест.

Собак дрессируют в тренировочном центре в городе Милтон-Кинс, расположенном в центре Англии. Животные учатся распознавать запах вируса среди других образцов. Как отмечает британское издание The Indepedent, сейчас исследователи дрессируют группу из шести собак. Обученные питомцы смогут обнюхивать до 750 человек в час.

«У нас есть доказательства, что собаки могут распознавать бактерии и разные болезни, поэтому мы думаем, что этот проект будет иметь огромное значение для контроля за распространением Covid-19», — отметила Гест.

Ранее ассоциация Medical Detection Dogs уже дрессировала собак для распознавания онкологических заболеваний, а также болезни Паркинсона. Учёные надеются, что специально обученных собак можно будет использовать в аэропортах для контроля прибывающих пассажиров.

Согласно последним данным, в Великобритании подтверждено почти 133500 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 18100 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались.