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Анна Седокова: «У меня был секс втроем с женщинами в период «ВИА Гры»

Анна Седокова: «У меня был секс втроем с женщинами в период «ВИА Гры»
Экс-солистка знойного трио поделилась откровенными подробностями личной жизни. Певица рассказала о предпочтениях в постели, а также, на какие эксперименты способна ради плотского удовольствия.

37-летняя Анна Седокова не только успешная артистка, но и бизнесвумен. Певица хорошо зарабатывает на рекламе в соцсетях, а также является владелицей собственной линейки одежды. Недавно звезда решила попробовать себя еще и в качестве ведущей. Теперь у нее свое шоу на YouTube «Квартира 69». «Я поняла, что прекратила кайфовать от того что выхожу на сцену: 15 лет делаю одно и то же», — объясняла она появление нового увлечения.

В эфире Седокова решила быть максимально откровенной с гостями. Так, сегодня в разговоре с рэпером Kyivstoner она неожиданно раскрыла подробности интимной жизни. Певица призналась, что какое-то время смело впускала в постель не только избранника. «У меня был ужасный секс втроем, если честно», — говорила звезда.


Исполнительница отметила, что согласилась на эксперименты по большой любви, а не из простого любопытства. При этом она не стала раскрывать имен половых партнеров, зато заинтриговала пикантной деталью. «Это было несколько раз, — заявила артистка. — Я клянусь, что у меня никогда не было секса, когда два парня и одна девушка. Мне кажется, это не очень правильно, какая-то фигня. Считаю, красиво, когда три женщины вместе. И это у меня было в период «ВИА Гры».

Впрочем, звезда считает подобный опыт не очень удачным. «Проблема секса втроем в том, что ты как женщина не успеваешь сразу и туда и туда. Я же отличница! Поэтому должна и там отработать хорошо, и там», — негодовала Седокова.

Напомним, что звезда была частью, так называемого, золотого состава «ВИА Гры», когда выступала вместе с Верой Брежневой и  Надеждой Грановской. Трио до сих пор называют самым сексуальным в истории российского шоу-бизнеса, однако спустя два года «рыженькая» вышла замуж за Валентина Белькевича, а затем и вовсе начала сольную карьеру.

Сейчас Седокова счастлива в отношениях с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, которого уже считает членом своей большой семьи. По ее словам теперь она решила забыть про нестандартные подходы в получении удовольствия. «Я люблю традиционную позу в сексе», — делилась Анна.

Фото: Legion-Media

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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