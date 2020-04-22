Арестованы 13 участников акции протеста во Владикавказе

Лидия Мартынова

В Северной Осетии суд назначил административные аресты 13 участникам прошедшего накануне во Владикавказе несанкционированного митинга неверящих в коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции.

В зависимости от совершенного противоправного деяния, наложены административные наказания в виде административного ареста на срок от трех до пятнадцати суток.

Дела рассматривались по статьям 19.3 ч. 1 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии РФ в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей»); а также по организации массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.

Ранее ИА Newstes сообщало, что оперный певец Вадим Чельдиев, отрицающий существование Covid-19 и созвавший через соцсети во Владикавказе «сход» «граждан СССР» против действий руководства республики по предотвращению распространения коронавируса, оштрафован на 75 тыс. рублей.

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал прошедшую акцию незаконной и отметил, что она может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки.

20 апреля в центре Владикавказа собралось порядка 1,5 тысяч людей. Сначала они заявляли о необходимости открыть закрытые из-за распространения коронавируса производства. Митинговавшие не верят в опасность коронавируса, они требовали вернуть им рабочие места. Затем требования части протестующих переросли в политические, они требовали отставки главы республики Вячеслава Битарова и возврата к прямым выборам главы.