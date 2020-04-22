Астропрогноз на май 2020 года

Вадим Карасев

Астропрогноза на последний месяц весны поможет вам сделать это время поистине волшебным и лишить его негатива. Советы астрологов направят вас по верному пути, наполненному счастьем и удачей.

Согласно мнению экспертов, этот месяц будет достаточно энергозатратным для подавляющего большинства Знаков Зодиака. Если ваши силы на исходе, обрести их снова поможет дыхательная гимнастика. Также полезно своевременно отдыхать и не увлекаться работой слишком сильно, чтобы оставалось побольше сил на общение с близкими и второй половинкой.

Овен

Для Овнов май станет временем глобальных перемен. В большинстве своем они будут положительными. О том, что жизнь скоро кардинально изменится, будут свидетельствовать пять важных признаков. Это значит, что Овнам необходимо стать чуть более внимательными. Изменения возможны в любой из сфер жизни, начиная с финансов и заканчивая любовью.

Овнам стоит вернуться к идеям, которые вдохновляли их ранее. Не нужно отказываться от того, в чем пока не было видно никаких результатов. Май будет идеальным временем для воплощения в жизнь тех идей, которые долгое время оставались фантастическими и сложными. Главное верить в себя и не бояться критики, либо не слушать ее.

Телец

Тельцам очень большое значение необходимо придать осторожности в сфере работы. Особенно это касается тех представителей Знака, которые работают с документами, постоянно ведут отчетность. Всем, чья деятельность связана с продажами, повезет больше, чем остальным. Можно не бояться пересекать границы своей зоны комфорта.

Словом, авантюрам в мае не место, но вот в любви можно будет разгуляться. Это время одиноких Тельцов и тех, кто желает найти мимолетную любовь, яркий кратковременный роман, увлечение. Всем, кто состоит в отношениях, стоит заранее договориться о том, какое время будет отведено для совместного отдыха. Это очень важно.

Близнецы

Удача в делах, бизнесе и работе ждет Близнецов, которые вынуждены постоянно общаться с разными людьми. Это могут быть люди таких профессий, как учитель, продавец, консультант, психолог и так далее. Необходимо показывать людям свою приветливость, доверие и открытость. Астрологи советуют побольше общаться и окружать себя ответственными и надежными людьми.

В первой половине месяца возможны колебания настроения, поэтому лучше не срываться на близких людях, а также не делиться негативным опытом с окружающими. Проблема уйдет ближе к 13-14 мая. Нужно лишь переждать этот энергетический диссонанс звезд и планет. Астрологи советуют воздержаться от сильных физических нагрузок в этот период.

Рак

Ракам в начале месяца стоит сделать свой дом местом силы, потому что в таком случае им будет гораздо проще восстанавливать энергетику после трудных рабочих дней или неприятных разговоров. В приятной обстановке будет проще находить общий язык с близкими и друзьями, второй половинкой. В родных стенах могут посещать полезные идеи и мысли.

В мае Ракам удастся понять, чего на самом деле они хотят от жизни. Как только удастся ответить на такие вопросы, все дела пойдут как по маслу. Астрологи советуют не торопить события, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Стоит чаще обращаться с просьбами и испрашивать советы у близких людей и друзей. Также полезной станет интуиция.

Лев

Домашняя обстановка в мае будет спокойной, а вот на работе придется попотеть. Возможно, у Львов появятся новые недоброжелатели, которые захотят урвать себе кусочек пирога. Нужно смотреть в оба и временно перестать доверять всем подряд. В таком режиме придется жить примерно до 12 мая. Потом будет гораздо легче и свободнее.

В мае необходимо выделить немного времени для домашних дел и для себя любимых. Эксперты советуют заняться своим внешним видом, поправить прическу, обновить гардероб. Для повышения энергетики это будут идеальные занятия. Также стоит обратить внимание на арт-терапию, которая поможет забыть о негативе и настроиться на нужную волну.

Дева

Девам стоит позаботиться о своем самочувствии. Астрологи рекомендуют быть осторожнее на дорогах, поменьше переутомляться, а также пользоваться специальными заговорами на крепкое здоровье. Самой удачной станет середина месяца — период примерно с 10 по 22 мая. В это время можно серьезно преуспеть в работе и бизнесе, решив самые сложные проблемы.

Есть вероятность того, что Девам удастся найти дополнительный заработок, полезное увлечение или завести полезное знакомство. В любви представителям этого Знака тоже очень повезет. Звезды и планеты помогут им пойти на примирение со второй половинкой и забыть негатив последних недель. Также звезды повысят обаяние Дев, что хорошо скажется на поисках любви.

Весы

В бизнесе и финансовой сфере сомнения будут показателем того, что пришла пора оглядеться вокруг и понять, что идет не так. Интуиция не подведет Весов, поэтому им лучше прислушиваться к внутреннему голосу, а не игнорировать его. Несмотря на это, нужно контролировать свои эмоции, принимая важные решения только на холодную голову.

В любовной сфере для Весов наступает время большой удачи. Для того, чтобы в поисках второй половинки везло больше, стоит меньше думать о работе и сбрасывать напряжение физическими упражнениями. У каждого из нас есть свой источник силы. Настало время Весам активизировать свой. Это очень позитивное время для активности во всех сферах.

Скорпион

Скорпионам стоит научиться разбираться в людях. В этом плане эксперты сайта dailyhoro.ru советуют следовать советам экстрасенсов. Дело в том, что на жизненном пути могут встретиться те, кто захотят вставить палку в колеса Скорпионам, но постараются выглядеть как друзья и соратники. Придется разбираться в людях.

Благоприятными для Скорпионов будут прогулки на природе, легкие физические упражнения и нагрузки. Все это поможет им лучше чувствовать себя в трудных ситуациях и не терять самоконтроля. Астрологи отмечают, что в начале месяца можно ждать знаков внимания от незнакомых людей. Можно смело начинать новые отношения и заканчивать те, которые полностью себя изжили.

Стрелец

Стрельцам желательно побольше общаться с представителям романтичных Знаков Зодиака. Такие люди будут помогать в формировании хорошего настроения и помогут отогнать негативные мысли прочь. Начало мая можно использовать как время для новых дел. Также полезно будет заниматься покупками, делать подарки близким и друзьям.

Необходимо избегать скандалов и негатива, чтобы не отвлекаться от работы и дел. Бороться с гневом и агрессией достаточно просто: лучше всего очищать негативные эмоции будет шопинг, флирт и романтика. В конце месяца стоит задуматься об отпуске или его планировании на ближайшее время.

Козерог

Начало месяца для Козерогов может стать довольно непростым. Речь идет о периоде со 2 по 8 мая. В эти дни можно пользоваться заговорами на удачу, чтобы повысить шансы на успех в любом важном деле. Самый лучший отдых — пребывание рядом с семьей и друзьями. В свободное время лучше не думать о работе и как можно меньше заниматься делами.

Не стоит брать подработки в мае, а также тратить больше, чем запланировано бюджетом. В отношениях со второй половинкой лучше не принимать важных решений в одиночку. Конец месяца идеально подойдет для духовного роста. Также повезет одиноким Козерогам — они смогут встретить на своем пути приятного человека, который станет им как минимум другом.

Водолей

Начало месяца идеально подойдет для деловой активности — шопинга, заключения сделок, собеседований. Также в мае полезно будет заниматься обучением, получением новых знаний. Астрологи советуют полагаться на шестое чувство, усилить которое помогут специальные упражнения. Желательно не торопиться с решениями, взвешивая любые свои шаги.

Откладывать дела на потом не стоит, особенно в любви. Если хочется познакомиться с кем-нибудь — перед. Если хочется флирта и романтики, то нельзя себе в этом отказывать. Водолеям полезно ощущать себя любимыми. Всем, кто находится в отношениях, желательно избегать ссор и как можно меньше критиковать вторую половинку.

Рыбы

Май — время становиться лучше. Полезные советы по работе над собой помогут Рыбам стать лучшей версией себя, причем за весьма короткий промежуток времени. Астрологи говорят, что в качестве отдыха от работы можно заняться личными увлечениями, побольше видеться с любимым человеком.

Период будет опасен для тех, кто любит создавать себе проблемы. Это касается поклонников экстремальных видов спорта, дорожных лихачей. Также желательно поумерить свой пыл любителям тратить много денег на бесполезные вещи. На выходных в мае желательно заниматься планированием и самообразованием.