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Австралийскую школу заставили извиняться перед мусульманами

Австралийскую школу заставили извиняться перед мусульманамиФото: Rob Griffith / AP

Департамент образования Южной Австралии заставил администрацию публичной школы в городе Аделаида принести извинения семье беженцев-мусульман, сообщает Daily Mail Australia.

Омбудсмен Уэйн Лайнс вынес такое решение после того, как разобрался в скандале, разгоревшемся между семьей учеников и представителями школы.

Махмуд Амират каждую пятницу забирал своих сыновей с уроков на молитву. Из школы ему направили письмо, в котором предупреждали, что из-за этого дети пропускают важные занятия.

Там же отмечалось, что одному из мальчиков уже исполнилось 18, а школьный кампус работает только с несовершеннолетними учениками, так что их стоит перевести в кампус для взрослых. Кроме того, администрация указала на проблемы с поведением у одного из его детей.

Так как письмо было написано на английском, а Амират не слишком уверенно владеет языком страны, в которой живет, он решил, что его сыновей хотят выгнать из школы из-за религиозной практики. Он и его семья были «лично оскорблены» таким подходом, один из братьев рассказал, что они оба были напуганы так, что у них тряслись колени, и обескуражены тем, что никто не хочет им помочь.

Омбудсмен пришел к выводу, что школа недостаточно серьезно относится к культурным особенностям иммигрантов и не приложила должных усилий, чтобы объяснить Амирату ситуацию.

В Австралии живет более 500 тысяч мусульман. В последние годы в парламенте страны идет дискуссия о возможном запрете на религиозную одежду мусульманских женщин, закрывающую лицо и тело.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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