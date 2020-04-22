Баку: Ереван своими заявлениями срывает переговорный процесс

Влада Некрасова

Урегулирование карабахского конфликта должно носить поэтапный характер, Армения своими заявлениями срывает переговорный процесс. Об этом в интервью Азербайджанскому государственному информагентству (АЗЕРТАДЖ) заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев, комментируя заявления министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна.

Накануне глава армянской дипломатии, комментирую, в свою очередь, заявление российского коллеги Сергея Лаврова, отметил, что Ереван не пойдёт на односторонние уступки Азербайджану в процессе карабахского урегулирования .В Баку это интерпретировали как нежелание армянской стороны идти на «территориальные» уступки.

«Заявление главы МИД Армении сводит на нет переговорный процесс по урегулированию конфликта под эгидой Минской группы (МГ) ОБСЕ. Такие деструктивные заявления из Еревана наносят серьёзный удар по переговорному процессу и нарушают переговоры. Это также и проявление неуважения к сопредседателям (МГ ОБСЕ)», — сказал Гаджиев.

По его словам, карабахский конфликт должен быть решен поэтапно на основе Хельсинкского Заключительного акта 1975 года и резолюций Совета Безопасности ООН. В рамках поэтапного процесса, указал помощник азербайджанского лидера, на первом этапе армянские войска должны быть выведены из оккупированных районов Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха.

Гаджиев напомнил, что накануне, 21 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров также говорил о поэтапном урегулировании конфликта.

«Если Армения такими заявлениями хочет выйти из переговорного процесса, то она должна открыто признать свою позицию. Сопредседатели МГ ОБСЕ, в свою очередь, должны отреагировать на это заявление Армении», — подчеркнул он, добавив, что позиция Баку по урегулированию конфликта остаётся неизменной.