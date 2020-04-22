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Без дождей, но с сильными заморозками: синоптики огласили прогноз на ближайшие дни

Без дождей, но с сильными заморозками: синоптики огласили прогноз на ближайшие дни

В Украине еще на день задержится холодная погода без осадков, до 23 апреля возможны ночные заморозки до -5 градусов, во второй половине недели ощутимо потеплеет.

22 апреля синоптики прогнозируют северо-западный ветер 7−12 метров в секунду. Для Киева это означает очередное ухудшение качества воздуха и принесение продуктов горения из Житомирской области, где продолжаются лесные пожары. В восточных и центральных областях (Днепропетровской, Полтавской) порывы ветра до 18 м/с.

23 апреля днем существенно потеплеет. На востоке 12−14° тепла, по всей остальной территории — до 17°.

Напомним, в Украинском гидрометцентре прогнозируют, что до выходных осадки маловероятны. Дожди могут начаться с субботы, 25 апреля.

Народные синоптики уже составили прогноз на летние месяцы. Об этом читайте в статье «Дожди с градом и жара: какой будет погода в Украине этим летом».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

# Украина
По материалам: fakty.ua

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