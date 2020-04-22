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Бодипозитивная певица снялась в белье и высказалась о психическом здоровье

Бодипозитивная певица снялась в белье и высказалась о психическом здоровьеФото: @lizzobeeating

Американская певица Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, снялась в кружевном нижнем белье и высказалась о психическом здоровье в период пандемии коронавируса. Ролик она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Исполнительница посоветовала подписчикам сфокусироваться на той части тела, которая им меньше всего нравится, и «показать ей сегодня немного любви». «На карантине находится много людей, страдающих психическими расстройствами из-за того, что они не могут покидать дом и проводить привычные процедуры ухода за собой», — отметила звезда. Она призналась, что и сама в какой-то момент начала испытывать ненависть к себе, и добавила, что надо напоминать себе о своей ценности.

В прошлом году журнал Time признал Lizzo артисткой года. Позднее певицу раскритиковал американский экономист Бойс Уоткинс, который связал ее популярность с эпидемией ожирения в США. «Я популярна, потому что пишу хорошие песни, обладаю талантом и устраиваю энергичные полуторачасовые шоу, наполненные любовью. Единственный человек, которому стоит попытаться стать лучше, это ты», — отреагировала исполнительница.

Lizzo известна по таким хитам, как Truth Hurts, Juice и Good As Hell. Она активно поддерживает ЛГБТ-сообщество и выступает за идеи бодипозитива. Ее подтанцовка The Big Grrrls состоит из полных женщин.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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