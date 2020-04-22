Большегрузы продолжают стоять на российско-китайской границе
Ситуация на российско-китайской границе с проездом фур остается сложной, заторы на пунктах пропуска сохраняется уже вторую неделю. По данным на 22 апреля, через границу пропускают не более 10 грузовиков в день вместо привычных 50, сообщил ИА Newstes глава московского отдела международного экспедирования компании «ДАКСЕР» Артем Викторович.
Китайские власти приняли жесткие меры на пунктах пропуска после повторной вспышки коронавируса в приграничной с Приморьем провинции Хэйлунцзян. Китайская сторона сократила грузопоток, проводится тщательный осмотр и дезинфекция машин, проверка документов и состояния самих водителей. Водителям большегрузов теперь запрещено ночевать в Китае, они обязаны доставить груз и вернуться назад. Соответственно, в Приморье в основном возвращаются пустые фуры, так как собрать груз в Китае за несколько часов сложно. Правительство края ведет переговоры о возобновлении грузового сообщения в полном объеме.
По словам представителя экспедиционной компании, с проблемами на китайских границах столкнулись все участники логистического сектора.
По его словам, мера по нахождению российских водителей на территории КНР лишь в течение суток «практически лишает их возможности осуществлять кругорейсы, что в конечном итоге сказывается на снижении прибыли перевозчиков».
Кризис на границе отрицательно сказывается на деятельности транспортных компаний — некоторые сократят количество подвижного состава, кому-то придется и вовсе приостановить деятельность, прогнозирует Викторович
Руководитель отдела автомобильных перевозок AsstrA по Центральной Азии Сергей Ли сообщил, что из-за дефицита машин ставки возросли в среднем на 60% в зависимости от маршрута. По этой причине компания предлагает клиентам альтернативные варианты вывоза их грузов — транзитом через другие страны.
Однако это не значит, компания отказалась на время от автомобильных перевозок в Китай и из Китая, подчеркнул Ли.
В связи с пандемией коронавируса сильно упал товарооборот, а вместе с ним и потребность клиентов в товарах из Китая. По словам Ли, в зависимости от региона спад товарооборота доходит до 70%.
В компании надеются, что китайская сторона ослабит введенный режим, но, отметил Сергей Ли, прогнозы пока не утешительные.
Отметим, что 13 и 14 апреля в пунктах пропуска МАПП Пограничный таможенники оформили 30 транспортных средств, следующих в Китай, 32 — из Китая. В ДАПП Полтавка 13 и 14 апреля оформлено 40 транспортных средств, следующих в Китай, 41 — из Китая. В МАПП Краскино за два дня было зарегистрировано 30 машин, следующих в Китай, 29 — из Китая. Эти значения, констатирует Tks.ru, практически в четыре раза меньше установленной пропускной способности пунктов и среднесуточных значений марта 2020 года.