Большегрузы продолжают стоять на российско-китайской границе

Лидия Мартынова

Ситуация на российско-китайской границе с проездом фур остается сложной, заторы на пунктах пропуска сохраняется уже вторую неделю. По данным на 22 апреля, через границу пропускают не более 10 грузовиков в день вместо привычных 50, сообщил ИА Newstes глава московского отдела международного экспедирования компании «ДАКСЕР» Артем Викторович.

Китайские власти приняли жесткие меры на пунктах пропуска после повторной вспышки коронавируса в приграничной с Приморьем провинции Хэйлунцзян. Китайская сторона сократила грузопоток, проводится тщательный осмотр и дезинфекция машин, проверка документов и состояния самих водителей. Водителям большегрузов теперь запрещено ночевать в Китае, они обязаны доставить груз и вернуться назад. Соответственно, в Приморье в основном возвращаются пустые фуры, так как собрать груз в Китае за несколько часов сложно. Правительство края ведет переговоры о возобновлении грузового сообщения в полном объеме.

По словам представителя экспедиционной компании, с проблемами на китайских границах столкнулись все участники логистического сектора.

«Нововведения, предпринятые коллегами с китайской стороны сначала повлияли на транзитные сроки доставки груза, а в последствии и на осуществление перевозок в целом. Клиенты, чьи грузы уже в пути, вынуждены ждать, если же отправка еще не была осуществлена, то они выбирают авиаперевозку. Также мы предлагаем альтернативу в виде мультимодальной отправки — морская перевозка до порта Владивосток, а оттуда самолетом до Москвы», — рассказал Викторович.

По его словам, мера по нахождению российских водителей на территории КНР лишь в течение суток «практически лишает их возможности осуществлять кругорейсы, что в конечном итоге сказывается на снижении прибыли перевозчиков».

Кризис на границе отрицательно сказывается на деятельности транспортных компаний — некоторые сократят количество подвижного состава, кому-то придется и вовсе приостановить деятельность, прогнозирует Викторович

«Мы постоянно находимся на связи с представителями Ассоциации международных автомобильных перевозчиков из восточного региона. В ожидании обновленной информации. На сегодняшний день ситуация на границах все также осложнена — пропускают не более 10 грузовиков в день, вместо привычных 50», — сказал он.

Руководитель отдела автомобильных перевозок AsstrA по Центральной Азии Сергей Ли сообщил, что из-за дефицита машин ставки возросли в среднем на 60% в зависимости от маршрута. По этой причине компания предлагает клиентам альтернативные варианты вывоза их грузов — транзитом через другие страны.

Однако это не значит, компания отказалась на время от автомобильных перевозок в Китай и из Китая, подчеркнул Ли.

«Это означает, что в зависимости от ситуации на той или иной приграничной зоне мы составляем оптимальный маршрут для доставки грузов. Ситуация такова, что после введения карантина, практически все заказчики начали приостанавливать свою деятельность, в связи с этим произошел спад заказов. Однако мы надеемся на скорейшую стабилизацию ситуации», — отметил он.

В связи с пандемией коронавируса сильно упал товарооборот, а вместе с ним и потребность клиентов в товарах из Китая. По словам Ли, в зависимости от региона спад товарооборота доходит до 70%.

В компании надеются, что китайская сторона ослабит введенный режим, но, отметил Сергей Ли, прогнозы пока не утешительные.

Отметим, что 13 и 14 апреля в пунктах пропуска МАПП Пограничный таможенники оформили 30 транспортных средств, следующих в Китай, 32 — из Китая. В ДАПП Полтавка 13 и 14 апреля оформлено 40 транспортных средств, следующих в Китай, 41 — из Китая. В МАПП Краскино за два дня было зарегистрировано 30 машин, следующих в Китай, 29 — из Китая. Эти значения, констатирует Tks.ru, практически в четыре раза меньше установленной пропускной способности пунктов и среднесуточных значений марта 2020 года.