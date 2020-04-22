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Боня распространила в соцсетях теорию заговора о коронавирусе

Боня распространила в соцсетях теорию заговора о коронавирусе
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня опубликовала несколько постов в инстаграме, в которых заявила о "связи" между коронавирусом и вышками сетей 5G и написала, что людям по всему миру собираются установить чипы.

Боня опубликовала несколько роликов, в которых утверждается, будто пациенты в США заболевают не из-за коронавируса, а "от радиации и облучения, которые они получают от 5G-связи".

# Россия
По материалам: ria.ru

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