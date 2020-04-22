Брэд Питт выступил в качестве приглашенного синоптика в новостях

Анастасия Иванова

Голливудский актер Брэд Питт выступил в передаче Some Good News Джона Красинского в качестве приглашенного эксперта, сообщает Independent.

Звезда недавнего фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", за роль в котором он получил "Оскара", высовывается с балкона своего дома и отвечает на вопрос ведущего о том, какая сейчас погода.

"Кажется, хм… вроде ничего", – комментирует Питт и исчезает в доме.

Его появление в передаче, главная идея которой – сообщение зрителям только хороших новостей, было неожиданным для зрителей.

Пока вышло только четыре выпуска Some Good News, но у ее официального YouTube-канала уже более двух миллионов подписчиков. В гостях у ведущего побывали Билли Айлиш с братом Финнеасом О’Коннеллом и группа Jonas Brothers.