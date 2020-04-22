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Бруклин Бекхэм скучает в Нью-Йорке по своей семье и делится в сети редкими архивными кадрами

Бруклин Бекхэм скучает в Нью-Йорке по своей семье и делится в сети редкими архивными кадрами

Пандемия коронавируса разделила семью Бекхэм — старший сын Дэвида и Виктории, 21-летний Бруклин, находится на самоизоляции в Нью-Йорке, а его родители, братья и сестра тем временем прячутся от инфекции в своем доме в Котсуолдсе в Англии. На днях Бруклин признался в соцсети, что уже соскучился по дому. Фотограф поделился в инстаграме архивным снимком, на котором запечатлен вместе с сестрой Харпер.Люблю тебя и скучаю по тебе, Харпер,— подписал Бруклин фото.


Бруклин Бекхэм с сестрой Харпер

Недавно у матери семейства был день рождения — Виктория Бекхэм праздновала 46-летие вместе с мужем и детьми. И только Бруклина не было с ними, о чем дизайнер с грустью заметила в одном из комментариев в соцсети.

Во время самоизоляции знаменитая семья рассказывала о своих домашних занятиях: 44-летний Дэвид готовил для жены и детей, все они смотрели фильмы в домашнем кинозале…

Все это время рядом с Бруклином в Нью-Йорке была его девушка, 25-летняя актриса Никола Пельтц, c которой он познакомился в октябре прошлого года, а в декабре пресса сообщила об их романе.


Дэвид, Бруклин и Виктория Бекхэм


Харпер Бекхэм


Харпер, Круз и Ромео Бекхэм
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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