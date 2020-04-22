Цена на гречку снова пошла вверх
Сегодня, 21:35 Вадим Карасев
По оценкам Росстата, сразу несколько категорий продуктов стали дороже за минувшую неделю. Самое существенное подорожание зафиксировано у гречки - ее цена поднялась на 3,1%.
Рост цен зафиксирован в 78 регионах России, причем подорожание шло неравномерно, отмечают в ведомстве. Если в одном регионе цены взлетели сразу на 5%, то в Свердловской области, например, прирост составил 0,2%. Лидерами среди регионов по росту цен стали Смоленская и Костромская области - 11,9 и 10,5% соответственно.
Наряду с гречкой подорожали также сахар-песок (1,1%) и шлифованный рис (1,5%). Меньше одного процента составило подорожание для:
консервы мясные для детского питания;
вермишель;
мука пшеничная;
мясо кур;
консервы мясные и пшено;
говядина;
масло подсолнечное;
макаронные изделия и консервы фруктово-ягодные для детского питания.
По материалам: u-f.ru