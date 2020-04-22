Цена на гречку снова пошла вверх

Вадим Карасев

По оценкам Росстата, сразу несколько категорий продуктов стали дороже за минувшую неделю. Самое существенное подорожание зафиксировано у гречки - ее цена поднялась на 3,1%.

Рост цен зафиксирован в 78 регионах России, причем подорожание шло неравномерно, отмечают в ведомстве. Если в одном регионе цены взлетели сразу на 5%, то в Свердловской области, например, прирост составил 0,2%. Лидерами среди регионов по росту цен стали Смоленская и Костромская области - 11,9 и 10,5% соответственно.

Наряду с гречкой подорожали также сахар-песок (1,1%) и шлифованный рис (1,5%). Меньше одного процента составило подорожание для:

консервы мясные для детского питания;вермишель;мука пшеничная;мясо кур;консервы мясные и пшено;говядина;масло подсолнечное;макаронные изделия и консервы фруктово-ягодные для детского питания.