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Цена российской нефти опустилась ниже 10 долларов

Цена российской нефти опустилась ниже 10 долларовФото: Валерий Луьянов / Globallookpress.com

Стоимость российской нефти Urals с поставкой в Роттердаме опустилась ниже 10 долларов. По состоянию на вечер вторника, 21 апреля, она торговалась на уровне 9,5 доллара за баррель, сообщает The Bell.

Цена на Urals рассчитывается с дисконтом от стоимости эталонного сорта Brent, который начал падать во вторник в ночь на среду, 22 апреля, торговался на уровне 15,98 доллара за баррель. Это минимум с 1999 года.

По состоянию на 10:00 июньский фьючерс на Brent стоит 16,75 доллара за баррель, а американский WTI — 10,71 доллара. Падение нефтяных котировок связано с паникой по поводу переполнения хранилищ нефти.

Майский фьючерс на WTI в понедельник падал до почти минус 40 долларов за баррель. Участники рынка подозревают, что за месяц ситуация не изменится, и нефть по-прежнему будет негде хранить.

Ранее сообщалось, что Европа резко нарастила закупки саудовской нефти, на которую королевство в рамках ценовой войны предложило рекордные скидки. Соответственно, обрушились продажи российской с поставками по морю. В частности, Польша в апреле не купила ни одного барреля Urals, так что поставки России ограничились трубопроводной нефтью, на которую есть долгосрочные контракты.

Российские власти объясняют ситуацию со снижением стоимости нефти картельным сговором и рыночными спекуляциями, а также призывают не паниковать, указывая, что смогут справиться с ситуацией.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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