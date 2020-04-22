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Челлендж на глазах у полмиллиона зрителей: Тимати проколол губу, а Настя Ивлеева нарисовала грудью картину

Челлендж на глазах у полмиллиона зрителей: Тимати проколол губу, а Настя Ивлеева нарисовала грудью картину

Настя Ивлеева личным рекордом завершила серию прямых эфиров в инстаграме, которые проводила в дни самоизоляции. Гостем последнего стал рэпер Тимати, долго готовившийся ко встрече с Ивлеевой и придумавший для нее безумные задания. Впрочем, ее ответные челленджы для него оказались такими же, поэтому прямой эфир, за которым наблюдали 560 тысяч человек в сети, стал самым непредсказуемым и опасным из всех в ее блоге.

Прежде чем рассказывать о челленджах эфира, так и хочется напомнить, что не стоит повторять их. В одном из самых странных заданий Тимати должен был проколоть зубочисткой любую часть своего тела, но заменил зубочистку на иглу от шприца (такая замена показалась ему более гигиеничной) и проколол губу.


Настя Ивлеева и ТиматиТы абсолютно отмороженный. Я не ожидала, что ты настолько сумасшедший, — сказала ему Ивлеева.

Настя соревновалась с ним в скоростном поедание бургеров Black Star, но не смогла опередить их владельца. По заданию Тимати Ивлеева стояла на гвоздях и резала самую дорогую вещь в своем гардеробе.


Видя, как растет число зрителей шоу, блогер пообещала, что если их станет полмиллиона, то она покажет грудь, но когда рекордная отметка была пройдена, взяла обратно свое обещание. В качестве компенсации за отказ Тимати предложил ей нарисовать грудью "картину", что она и сделала, отвернувшись от камеры.


Тимати


Настя Ивлеева
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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