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Число больных COVID-19 в Турции выросло за превысило 98 тысяч

Число больных COVID-19 в Турции выросло за превысило 98 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 3 тысячи и превысило 98 тысяч, умерли 117 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Число новых случаев коронавируса в Турции достигло минимального значения с 4 апреля.

"Сегодня выявлено 3083 новых случая, всего заразившихся – 98 674. Мы потеряли сегодня 117 пациентов, всего умерших - 2376. Вылечились всего 16 477 пациентов", - сказал Коджа журналистам.


По его словам, с каждым днем ситуация улучшается, при этом уровень летальности от коронавируса в Турции составляет 2,3% и является одним из самых низких в мире.

# В мире
По материалам: ria.ru

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