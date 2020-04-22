Что пациенты московских больниц с COVID-19 говорят о своем лечении – посты из соцсетей

Вадим Карасев

Фото: https://www.mos.ru/

Благодаря самоотверженности столичных медиков, цифра излечившихся от пневмонии в Москве растет с каждым днем. В городе адаптировано несколько десятков медучреждений для приема больных с Covid-19, а также открыт большой медицинский центр в Новой Москве на 800 коек. Чтобы избежать фейков, на которых сейчас многие паразитируют, Ruposters публикует подборку постов пациентов о работе врачей в больницах Москвы.

Пациенты просят подписчиков соблюдать режим самоизоляции и дать врачам спасать всех, кому нужна помощь. Весь медицинский персонал города сейчас героически работает, о чем напоминает в своем Instagram пациентка ГКБ 15 им. Филатова @iskelsara:

"Посмотрите, так одет весь персонал больницы: от нянечек до врачей. Защитный костюм практически не пропускает воздух. На лице очки, маска, на руках трое резиновых перчаток. Они не просто так ходят в них. Они РАБОТАЮТ и СПАСАЮТ людей. Я считаю, что врачи совершают настоящий подвиг. Сидите дома! Врачи работают для нас!"

@vladimir_zheleznov_fm – пациент Городской клинической больницы №15 им. О.М.Филатова делится в сети фотографиями из больницы и напоминает о важности самоизоляции:

"Не думайте, что если кто-то чихнул в 100 метрах, то вас это не коснётся, коснётся! Сидите дома, меньше гуляйте, и самое главное постарайтесь поверить что вирус этот есть, а не "нас решили запереть". Я видел как работает приемное отделение в гкб 15, там у медперсонала уже нет глаз, и двигаются они на автомате, потому что поток очень большой. Спасибо большое всем медработникам за то, что вы это тянете".

"В больнице строгий карантин. Никто не выходит из своих палат. Врачи, медсестры, санитарки - все заходят к нам в космическом облачении. Еда тоже почти космическая - все упаковано в пластик, никаких общих котлов и раздачи супа по тарелкам. Приборы тоже одноразовые. Прямо над кроватью висит баллон с кислородом, а также кнопка вызова. Обычно на неё реагируют быстро. Кроме того, мне дали номер телефона, чтобы добавиться в чат с врачами. В воцапе. Там можно задавать любые вопросы", - пишет пользователь @karryosborn из той же больницы.

Пациентка НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского под ником @cirneco_lelia_and_eva благодарит в своем Instagram врачей и напоминает о сохранении в себе "Человека" в условиях карантина:

"Хочу искренне от всей души поблагодарить весь персонал 6-го корпуса: врачей, медсестер, медбратьев, санитарочек и всех тех, кто задействован в борьбе с коронавирусом. Друзья, если так случится, что вы будете госпитализированы, то проявляйте человечность, пожалуйста. Не воспринимайте все как должное. Говорите врачам, сестрам, санитарочкам и другому персоналу почаще элементарное: "спасибо"!"

"Многие пострадали от covid19, многие терпят лишения, находясь на самоизоляции. Кто находится на лечении, видит как героически, самоотверженно и профессионально работают врачи и медперсонал", - отмечает в своем блоге @razummoscow, попавший в ГКБ 67 им.Л.А.Ворохобова.



@alyona_budnikova – пациентка ГКБ 67 им. Л.А.Ворохобова: "Пожалуйста, берегите себя и оставайтесь дома, пожалейте себя и врачей. И мне кажется, нам тоже пора запускать акцию "аплодисменты врачам", им может будет хоть немного легче"

В сети и достаточно фотографий больничной еды. Можно убедиться, что все герметично упаковано, а приборы выдаются одноразовые. Никаких котлов с раздачи еды по тарелкам нет.



И главное: как пишет @ai_serova, оказавшаяся в больнице им.О.М.Филатова – "главное - потушить панику в глазах людей, сквозь которую они пытаются найти надежду, что вирус не страшен". По возможности, оставайтесь дома, чтобы уберечь себя и близких!