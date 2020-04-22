Что пишут в Телеграме: 21 апреля
Ruposters подготовил обзор событий 21 апреля, упомянутых популярными Telegram-каналами.
Канал "Красный Сион" объяснил, с чем связана отрицательная стоимость барреля нефти марки WTI. До минусовых значений падает стоимость на контракты, которые закрываются уже завтра и выдаются товаром. Если эту нефть не продать, ее придется где-то хранить, чего трейдеры-спекулянты не могут себе позволить.
Канал "Ресайкл" взглянул на падение нефтяных котировок до отрицательных значений с точки зрения экологии. Как отмечается, пандемия коронавируса привела к такому крупному падению спроса на углеводороды, что в 2020 году может быть поставлен "рекорд" по выбросам углекислого газа в атмосферу. Разница с 2019-м может составить 2000 мегатонн CO2 — на 5,5% меньше. Такого падения не наблюдалось ни во время мировых войн, ни в период экономических кризисов. Тем не менее ученые убеждены, что этого не хватит для выполнения норм Парижского соглашения по климату — там нужно снижение на 2800 мегатонн или 7,6%. Это точно будет невыполнимо с учетом промышленного "отскока", который произойдет после завершения пандемии.
Канал "Чат закрыт на карантин" показал, как сейчас ходят в магазин австрийцы. Специальный человек на входе дезинфицирует руки покупателя и ручку взятой им тележки, а также выдает медицинскую маску.
Владимир Жириновский предложил очередную радикальную меру поддержки населения. Его цитирует канал "Без комментариев".
Канал "Номенклатура" приводит реакцию экс-премьера Дмитрия Медведева на ситуацию, которая складывается сейчас на нефтяном рынке. Замглавы Совбеза усмотрел в происходящем картельный сговор и предложил перейти на продажу российской нефти по принципу take or pay.