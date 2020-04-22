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Что пишут в Телеграме: 21 апреля

Что пишут в Телеграме: 21 апреля

Ruposters подготовил обзор событий 21 апреля, упомянутых популярными Telegram-каналами.

Канал "Красный Сион" объяснил, с чем связана отрицательная стоимость барреля нефти марки WTI. До минусовых значений падает стоимость на контракты, которые закрываются уже завтра и выдаются товаром. Если эту нефть не продать, ее придется где-то хранить, чего трейдеры-спекулянты не могут себе позволить.

Сейчас WTI продают все, кто не может позволить себе платить за складирование нефти в оптовых количествах. А покупают, соответственно, только те, кто может себе это позволить. Так как вторых сильно меньше, цена падает.

Канал "Ресайкл" взглянул на падение нефтяных котировок до отрицательных значений с точки зрения экологии. Как отмечается, пандемия коронавируса привела к такому крупному падению спроса на углеводороды, что в 2020 году может быть поставлен "рекорд" по выбросам углекислого газа в атмосферу. Разница с 2019-м может составить 2000 мегатонн CO2 — на 5,5% меньше. Такого падения не наблюдалось ни во время мировых войн, ни в период экономических кризисов. Тем не менее ученые убеждены, что этого не хватит для выполнения норм Парижского соглашения по климату — там нужно снижение на 2800 мегатонн или 7,6%. Это точно будет невыполнимо с учетом промышленного "отскока", который произойдет после завершения пандемии.

Канал "Чат закрыт на карантин" показал, как сейчас ходят в магазин австрийцы. Специальный человек на входе дезинфицирует руки покупателя и ручку взятой им тележки, а также выдает медицинскую маску.

Владимир Жириновский предложил очередную радикальную меру поддержки населения. Его цитирует канал "Без комментариев".

Снизить цену на бензин до 10 рублей за литр. Это простимулирует граждан больше пользоваться личным транспортом, а не общественным.

Канал "Номенклатура" приводит реакцию экс-премьера Дмитрия Медведева на ситуацию, которая складывается сейчас на нефтяном рынке. Замглавы Совбеза усмотрел в происходящем картельный сговор и предложил перейти на продажу российской нефти по принципу take or pay.

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По материалам: uposters.ru

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