Что смотреть онлайн 22 апреля. Расписание трансляций

Яйцо «Коронационное» - одно из самых дорогих пасхальных шедевров фирмы Карла Фаберже🐣✨ Увидеть ювелирное произведение можно в Музее Фаберже, в Синей гостиной.⠀⠀ ⠀⠀ Многие императорские пасхальные шедевры были связаны с важнейшими вехами российской истории или жизни императорской семьи. Так, «Коронационное» яйцо 1897 года посвящено венчанию на царство Николая II и его супруги.⠀ ⠀ Сюрприз яйца - миниатюрная копия кареты (созданной для Екатерины II ещё в 1793 году), в которой Александра Фёдоровна в мае 1896 года въехала в Москву.⠀ ⠀ Уникальную модель создал мастер Георг Штейн, во всех деталях повторивший конструктивные части экипажа. Миниатюрная карета может поворачиваться и катиться, пружиня на рессорах. Обе дверцы открываются, изнутри выбрасываются подножки. «Бархатную обивку» кузова и сидений внутри имитирует бардовая эмаль. Шторки награвированы на окошках из горного хрусталя.⠀ ⠀ Много лет спустя сюрприз «Коронационного» яйца оказался ценным материалом для реставрации екатерининской кареты. Внутри кабины золотой крючок, на который крепилась утраченная ныне подвеска в форме яйца.⠀ ⠀ ❗️Завтра в 12:00❗️вас ждёт следующая история от нашего экскурсовода про яйцо герцогини Мальборо. Не пропустите!⠀ ⠀⠀ #музейфаберже_онлайн #фаберже #яйцо #коронационное