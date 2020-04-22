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Что смотреть онлайн 22 апреля. Расписание трансляций

Что смотреть онлайн 22 апреля. Расписание трансляций
. Сегодня в МДТ – Театре Европы "Чевенгур", в Метрополитен-опере – злободневная "Тоска", в МТЮЗе – лауреат театральных премий "Леди Макбет нашего уезда", а бывший лидер "Агаты Кристи" приглашает на онлайн-концерт. Что еще интересного сегодня в Сети – в подборке РИА Новости.

Утро

С 2:30 (22 апреля) до 1:30 (23 апреля) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы будет доступна запись "Тоски" Джакомо Пуччини. Постановка Дэвида Маквикара, дирижер Эммануэль Вийом. В ролях: Соня Йончева, Витторио Григоло и Желько Лучич.


приглашает детей младшего возраста на спектакль "Сладкая ловушка". Постановка Никиты Шмитько.

День

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Яйцо «Коронационное» - одно из самых дорогих пасхальных шедевров фирмы Карла Фаберже🐣✨ Увидеть ювелирное произведение можно в Музее Фаберже, в Синей гостиной.⠀⠀ ⠀⠀ Многие императорские пасхальные шедевры были связаны с важнейшими вехами российской истории или жизни императорской семьи. Так, «Коронационное» яйцо 1897 года посвящено венчанию на царство Николая II и его супруги.⠀ ⠀ Сюрприз яйца - миниатюрная копия кареты (созданной для Екатерины II ещё в 1793 году), в которой Александра Фёдоровна в мае 1896 года въехала в Москву.⠀ ⠀ Уникальную модель создал мастер Георг Штейн, во всех деталях повторивший конструктивные части экипажа. Миниатюрная карета может поворачиваться и катиться, пружиня на рессорах. Обе дверцы открываются, изнутри выбрасываются подножки. «Бархатную обивку» кузова и сидений внутри имитирует бардовая эмаль. Шторки награвированы на окошках из горного хрусталя.⠀ ⠀ Много лет спустя сюрприз «Коронационного» яйца оказался ценным материалом для реставрации екатерининской кареты. Внутри кабины золотой крючок, на который крепилась утраченная ныне подвеска в форме яйца.⠀ ⠀ ❗️Завтра в 12:00❗️вас ждёт следующая история от нашего экскурсовода про яйцо герцогини Мальборо. Не пропустите!⠀ ⠀⠀ #музейфаберже_онлайн #фаберже #яйцо #коронационное

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В 14:00 Санкт-Петербургский музей Фаберже зовет всех желающих на короткую экскурсию "Пасхальные яйца-складни".


В 16:00 Московский областной ТЮЗ на своем YouTube-канале начнет трансляцию спектакля "По зеленым холмам океана" по философской сказке-путешествию Сергея Козлова.

В 17:00 в пермский Театр – Театр представит спектакль для двух актеров – его и ее – "Глаза голубой собаки" по рассказу Габриэля Гарсиа Маркеса о танце сновидений, любви, одиночестве и вечном поиске. Постановка главного балетмейстера театра Ирины Ткаченко.

В 18:00 Театр имени Пушкина покажет спектакль "Разбойники" по произведению Фридриха Шиллера. Постановка Василия Бархатова.


В 18:00 из студии в Екатеринбурге начнется прямая трансляция онлайн-концерта Вадима Самойлова, бывшего фронтмена группы "Агаты Кристи". В нем примут участие музыканты из Москвы и Санкт-Петербурга.

Вечер

В 19:00 в проекте "Большие гастроли-онлайн" смотрите видеозапись спектакля "Сердце не камень" Московского театра "Et Cetera" по пьесе Александра Островского. Постановка Григория Дитятковского.


В 19:00 МТЮЗ продолжит "Неделю спектаклей Камы Гинкаса" записью 2013 года "Леди Макбет нашего уезда" по повести Николая Лескова. Спектакль – лауреат "Хрустальной Турандот" в номинациях "лучший спектакль" и "лучшая женская роль" (Елизавета Боярская) и премии Станиславского.

© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного ЗрителяСцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"
1 из 4Сцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного Зрителя© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного ЗрителяСцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"
2 из 4Сцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного Зрителя© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного ЗрителяСцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"
3 из 4Сцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного Зрителя© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного ЗрителяСцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"
4 из 4Сцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного Зрителя1 из 4Сцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного Зрителя2 из 4Сцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного Зрителя3 из 4Сцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного Зрителя4 из 4Сцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного Зрителя

В 19:00 Александринский театр еще раз, теперь в своих соцсетях, покажет спектакль "Иваны" по "Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" и другим произведениям Николая Гоголя. Режиссер Андрей Могучий.

В 19:00 на сайте МДТ — Театра Европы можно будет увидеть "Чевенгур" по мотивам романа Андрея Платонова. Постановка Льва Додина. Спектакль, премьера которого состоялась в 1999 году, – лауреат "Золотой маски". Запись 2009 года

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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