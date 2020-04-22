Что смотреть онлайн 22 апреля. Расписание трансляций

Лидия Мартынова

Утро

. Сегодня в МДТ – Театре Европы "Чевенгур", в Метрополитен-опере – злободневная "Тоска", в МТЮЗе – лауреат театральных премий "Леди Макбет нашего уезда", а бывший лидер "Агаты Кристи" приглашает на онлайн-концерт. Что еще интересного сегодня в Сети – в подборке РИА Новости.

С 2:30 (22 апреля) до 1:30 (23 апреля) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы будет доступна запись "Тоски" Джакомо Пуччини. Постановка Дэвида Маквикара, дирижер Эммануэль Вийом. В ролях: Соня Йончева, Витторио Григоло и Желько Лучич.

День

приглашает детей младшего возраста на спектакль "". Постановка Никиты Шмитько.

В 14:00 Санкт-Петербургский музей Фаберже зовет всех желающих на короткую экскурсию "Пасхальные яйца-складни".

В 16:00 Московский областной ТЮЗ на своем YouTube-канале начнет трансляцию спектакля "По зеленым холмам океана" по философской сказке-путешествию Сергея Козлова.

В 17:00 в пермский Театр – Театр представит спектакль для двух актеров – его и ее – "Глаза голубой собаки" по рассказу Габриэля Гарсиа Маркеса о танце сновидений, любви, одиночестве и вечном поиске. Постановка главного балетмейстера театра Ирины Ткаченко.

В 18:00 Театр имени Пушкина покажет спектакль "Разбойники" по произведению Фридриха Шиллера. Постановка Василия Бархатова.

В 18:00 из студии в Екатеринбурге начнется прямая трансляция онлайн-концерта Вадима Самойлова, бывшего фронтмена группы "Агаты Кристи". В нем примут участие музыканты из Москвы и Санкт-Петербурга.

Вечер

В 19:00 в проекте "Большие гастроли-онлайн" смотрите видеозапись спектакля "Сердце не камень" Московского театра "Et Cetera" по пьесе Александра Островского. Постановка Григория Дитятковского.

В 19:00 МТЮЗ продолжит "Неделю спектаклей Камы Гинкаса" записью 2013 года "Леди Макбет нашего уезда" по повести Николая Лескова. Спектакль – лауреат "Хрустальной Турандот" в номинациях "лучший спектакль" и "лучшая женская роль" (Елизавета Боярская) и премии Станиславского.

© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного ЗрителяСцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"1 из 4Сцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного Зрителя© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного ЗрителяСцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"2 из 4Сцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного Зрителя© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного ЗрителяСцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"3 из 4Сцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного Зрителя© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного ЗрителяСцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"4 из 4Сцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного Зрителя1 из 4Сцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного Зрителя2 из 4Сцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного Зрителя3 из 4Сцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного Зрителя4 из 4Сцена из спектакля "Леди Макбет нашего уезда"© Фото : Елена Лапина/Московский Театр Юного Зрителя

В 19:00 Александринский театр еще раз, теперь в своих соцсетях, покажет спектакль "Иваны" по "Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" и другим произведениям Николая Гоголя. Режиссер Андрей Могучий.

В 19:00 на сайте МДТ — Театра Европы можно будет увидеть "Чевенгур" по мотивам романа Андрея Платонова. Постановка Льва Додина. Спектакль, премьера которого состоялась в 1999 году, – лауреат "Золотой маски". Запись 2009 года