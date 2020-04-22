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"Чушь очередная". В Кремле опровергли ссору Путина и саудовского короля

"Чушь очередная". В Кремле опровергли ссору Путина и саудовского короля
Сообщения о якобы имевшем место телефонном разговоре на повышенных тонах президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана перед заседанием ОПЕК+ являются чушью, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Информацию о ссоре лидеров России и Саудовской Аравии опубликовало издание Middle East Eye, ссылаясь на источник в королевстве.

По информации журналистов, разговор Путина и бен Сальмана, который состоялся в начале марта перед заседанием ОПЕК+, закончился ссорой — стороны продолжили общение на повышенных тонах. Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти впоследствии не состоялась, напоминает телеканал "360".

"Чушь очередная", – сказал Песков агентству, комментируя эти сообщения.

Ранее радио Sputnik сообщило, что политолог оценил положения России и Саудовской Аравии в споре о нефти.

# Политика
По материалам: ria.ru

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