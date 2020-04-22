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"Делимобиль" начнет доставлять товары из "Пятерочки"

"Делимобиль" начнет доставлять товары из "Пятерочки"
Сервис каршеринга "Делимобиль" предоставит автомобили из своего автопарка для доставки заказов из магазинов, первым к проекту подключилась "Пятерочка" (входит в X5 Retail Group), говорится в сообщении X5.

"Делимобиль" выделяет из своего автопарка автомобили, которые будут закреплены за конкретными курьерами. На время пандемии и ввиду временной приостановки работы каршеринга для частных пользователей "Делимобиль" будет работать только в формате доставки, сотрудничая исключительно с юридическими лицами. Первым к пилотному проекту подключился сервис экспресс-доставки из магазинов сети "Пятерочка", - говорится в сообщении.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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