День 22 апреля в истории

Алексей Вольцев

Международный день Матери-Земли.

Установлен по инициативе Боливии на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 апреля 2009 года.

Традиция отмечать день Матери-Земли зародилась в США в 1970 году. В России, начиная с 1992 года, в этот день также проводятся различные экологические мероприятия и акции.

89 лет назад (1931) Совнарком СССР принял постановление о советском гражданстве.

Каждый человек, проживающий на территории Советского Союза, признавался гражданином СССР в том случае, если он не являлся подданным иностранного государства.

Также было установлено, что если гражданин СССР (а это было первично) является также гражданином той союзной республики, где он проживает, то выбор гражданства союзной республики является прерогативой каждого гражданина СССР в отдельности.

102 года назад (1918) Совет народных комиссаров РСФСР принял Декрет «О национализации внешней торговли».

Была установлена государственная монополия внешней торговли. Исключительное право заключения торговых сделок с иностранными государствами и заграничными компаниями было закреплено за специально

уполномоченными государственными органами. Руководство внешней торговлей поручалось Народному комиссариату торговли и промышленности.

102 года назад (1918) ВЦИК принял Декрет «Об обязательном обучении военному искусству».

Каждый мужчина в возрасте от 18 до 40 лет был обязан пройти курс военного обучения без отрыва от производства. Женщины и подростки 16 — 17 лет проходили его на добровольных началах. Процесс военного обучения был прекращён в 1923 году.

После начала Великой Отечественной войны вновь был издан приказ о всеобщей воинской подготовки граждан. Он предусматривал обязательную 110-часовую военную подготовку мужчин в возрасте от 16 до 50 лет.

157 лет назад (1863) в Москве состоялось первое заседание Всесословной Городской Думы.

В неё вошли представители пяти сословий: потомственные дворяне, имеющие в городе недвижимое имущество, личные дворяне и разночинцы, купцы, мещане и цеховые ремесленники, не принадлежащие к мещанам.

Дума занималась исключительно местными хозяйственными делами.

Заседания думы проходили по вторникам в доме графа Шереметева на Воздвиженке. Особняк был снят на шесть лет за 4 тысячи рублей в год.

188 лет назад (1832) император Николай I подписал манифест «Об установлении нового сословия под названием Почётных граждан».

Предшественником почётного гражданства являлось сословие именитых граждан, установленное «Грамотой на права и выгоды городам Российской Империи» в 1785 году. К ним относились лица, отличившиеся на каком-либо общественно полезном поприще. С 1807 года, согласно указу Александра I, стать именитыми гражданами могли только учёные и художники.

Согласно манифесту Николая I, почётное гражданство разделялось на личное (пожизненное) и потомственное (передавалось по наследству). Оно могло быть приобретено по факту рождения или высочайше пожаловано по ходатайству самого просителя, а также по службе или по особым представлениям. Кроме того, по представлению министерств, личного почётного гражданства могли быть удостоены иностранные учёные, художники, торговцы, которые, не имея российского подданства, приносили России существенную пользу.

Почётные граждане освобождались от рекрутской повинности, подушного оклада, телесного наказания. Также получали право именоваться во всех актах почётным гражданином и быть избираемым в городские общественные должности.

В 1917 году звание почётного гражданина было упразднено.

206 лет назад (1814) в Петербурге был устроен крупнейший в истории города салют.

324 залпа прогремело в честь заключения мира с Францией.

51 год назад (1969) была проведена первая пересадка глаза человеку.

Операцию провели врачи Методистской больницы в Хьюстоне (США). 54-летнему владельцу фотостудии Джону Мэддену пересадили роговицу, хрусталик и радужную оболочку мужчины, который умер от опухоли мозга. Хотя донорский орган и не прижился, операция стала настоящим медицинским чудом.

52 года назад (1968) вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне («Договор Тлателолко»).

Инициатива создания безъядерной зоны принадлежит Коста-Рики. В 1958 году на заседании Совета Организации американских государств она предложила всем латиноамериканским странам не производить и не приобретать ядерное оружие. Позднее и другие государства выдвигали подобные инициативы.

В 1961 году, после испытание Францией ядерного оружия в Сахаре, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала рассматривать Африку как зону, свободную от ядерного оружия.

В марте 1963 года в поддержку латиноамериканской зоны, свободной от ядерного оружия, выступили Боливия, Бразилия, Чили, Эквадор и Мексика.

14 февраля 1967 года на встрече глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна в Тлателолко (район города Мехико) был подписан Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне. Свои подписи под ним поставили главы 14 государств: Боливия, Венесуэла, Гаити, Гватемала, Гондурас, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Панама, Перу, Сальвадор, Уругвай, Чили и Эквадор. Ещё 7 стран (Аргентина, Бразилия, Доминиканская республика, Никарагуа, Парагвай, Тринидад и Тобаго, Ямайка) воздержались от подписания. Куба во встрече не участвовала.

22 апреля 1968 года договор официально вступил в силу. Он стал первым документом, который устанавливает зону, свободную от ядерного оружия, в густонаселенном районе мира.

«Договор Тлателолко» запрещает на всей территории Латинской Америки и Карибского бассейна испытания, использование, изготовление, производство или приобретение ядерного оружия. При этом договор не запрещает использовать ядерную энергию в мирных целях, в частности, для их экономического развития и социального прогресса.

В настоящее время участниками Договора являются 33 государства.

66 лет назад (1954) вступила в силу Конвенция о статусе беженцев.

Она была принята 28 июля 1951 года в Женеве Конференцией полномочных представителей по вопросу о статусе беженцев и апатридов, созванной в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1950 года.

В конвенции излагаются основные нормы обращения с беженцами. При этом документ не ограничиваются права государств предоставлять им более благоприятные условия.

Ключевой аспект документа — запрет высылки беженцев или их принудительного возвращения. «Государства не будут никоим образом высылать или возвращать беженцев на границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений», — говориться в конвенции. Однако это положение не применяется к тем беженцам, которые представляют угрозу государственной безопасности.

100 лет назад (1920) в Варшаве был создан Музей Войска Польского.

Музей, посвященный истории вооруженных сил Польши, был образован указом Верховного Главнокомандующего, польского маршала Юзефа Пилсудского.

Сегодня это второй по величине музей Польши после Национального. В его коллекции, которая насчитывает свыше 250 экспонатов, хранится оружие и доспехи (в том числе из археологических находок), знамёна польских легионов и восстаний эпохи разделов Польши, военная техника. Так, среди экспонатов музея — позолоченный шлем воина времён Болеслава I, подлинное седло Наполеона I времён египетского похода и его шляпа.

105 лет назад (1915) в ходе Первой мировой войны впервые в истории было применено химическое оружие.

В районе бельгийского города Ипр по приказу германского генерала Фалькенхайна на позиции британских войск было выпущено 180 тонн хлора. От газовой атаки пострадали 15 тысяч солдат, из которых свыше 3 тысяч — умерли.

В 1917 году в том же районе немцы обстреляли англо-французские войска минами, содержавшими горчичный газ, который впоследствии был назван ипритом.

491 год назад (1529) Испания и Португалия подписали Сарагосский договор.

Документ устанавливал линию раздела между сферами влияния обеих держав в восточном полушарии. Она проходила в 17 градусах к востоку от Молуккских островов. Договор дополнял Тордесильясский договор 1494 года, которым было разделено Западное полушарие.

В результате договоренностей между державами, земной шар был разделён на две части: 45% территорий получила Испания, а 55% — Португалия.

В 1777 году оба договора утратили силу.

650 лет назад (1370) в Париже было начато строительство Бастилии.

Строительство продолжалось 12 лет. Первоначально она служила крепостью-вратами для защиты восточной части Парижа от английских и бургундских войск во время Столетней войны. Во время правления Генриха IV (1589-1610) здесь хранилась королевская казна.

Тюрьмой Бастилия стала лишь в конце XV века. Её первым узником стал герцог де Немур, который был обвинен в заговоре против Людовика XI. С тех пор Бастилия и стала известной только как тюрьма, откуда живыми выходили единицы, а бесследно пропадали десятки и сотни людей.

В июле 1789 года в ходе Великой французской революции восставшие парижане взяли Бастилию. А через год тюрьма была полностью снесена. Сейчас на её месте — большой транспортный круг — развязка с Колонной Бастилии в центре.