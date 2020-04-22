Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19

Влада Некрасова

Врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз о пике заболеваемости COVID-19 в России оказался ошибочным. Об этом он заявил в эфире на YouTube-канале "О самом главном".

Ранее Мясников предположил, что пика эпидемии коронавирусной инфекцией можно ожидать в конце апреля.





"Я ошибся с пиком. Мы поднимаемся вверх, идем, идем, идем, плато и вниз. Все это занимает два-три месяца. У нас началось не когда я это предсказывал, а почти на месяц позже. Сейчас получается, что до мая мы идем вверх, в мае идем на плато, к концу мая пойдем вниз", — отметил доктор.

Мясников также отметил, что предсказать, когда эпидемия коронавируса достигнет пика, сложно.





"Надо просто ждать. Мы все ждем из последних сил. За последние две тысячи лет ничего лучше не придумано, поскольку это вирус. Пока не перегорит, не затлеет", — заключил он.

Накануне Мясников назвал амбулаторное лечение пациентов с COVID-19 знаковым событием для борьбы с коронавирусной инфекцией.