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"Дорогое удовольствие". Всеукраинской переписи населения в 2021 году, скорее всего, не будет

"Дорогое удовольствие". Всеукраинской переписи населения в 2021 году, скорее всего, не будет
В 2021 году всеукраинская перепись населения, вероятнее всего, не состоится. Такое мнение выразил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, перепись нужно обязательно проводить, но перепись – это "дорогое удовольствие".

"Бюджетный запрос, который Госстат подал, кажется, 5,8 млрд грн. У нас весь стабфонд на коронавирус – 65 млрд. Это очень серьезное политическое решение и это процесс, который нужно запускать заранее. Например, если бы мы хотели провести перепись в 2021 году, то в марте 2020 года мы должны были бы начать подготовку", – сказал Немчинов.
На вопрос, будет ли перепись населения проведена в 2021 году, министр отметил, что, скорее всего, нет.

"Я думаю, что нет. Можно попробовать сделать ее в конце года, но тогда уже в этом году нужно начать тратить средства хотя бы с сентября-октября. Как мне объяснял глава Госстата, нужно минимум один год и три месяца, чтобы пройти весь цикл, который необходимо сделать", – добавил он.

По словам Немчинова, у руководства Госстата есть три сценария: вариант классической переписи, опросы и комбинированный.

"Мне больше импонирует комбинированный. Здесь речь идет о том, что с максимальным использованием электронных носителей, с максимальным использованием цифровых технологий, но в то же время с дворовым обходом, с реальными вещами. Но даже чисто цифровая перепись – это очень большие средства", – заявил чиновник.

Первая и пока последняя перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек. Проведение новой переписи неоднократно переносилось.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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