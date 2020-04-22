Доступность масок в российских аптеках оценили

Вадим Карасев

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Медицинские маски остались только в 1 проценте российских аптек. Доступность этих средств защиты оценили опрошенные «Известиями» участники рынка.

Большинство аптек, продающих маски, находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и некоторых городах Московской области. При этом за прошедшие две недели большего всего защитных средств было продано в Северо-Западном административном округе столицы и в Подмосковье.

По словам генерального директора агрегатора «Мегаптека.ру» Дмитрия Чиркова, ажиотажный спрос на маски в России спал, однако предложение аптек все равно не соответствует спросу. Он добавил, что все чаще маски появляются в продаже не в аптечных сетях, а в розничных магазинах, так как последние могут позволить себе закупать их без нужных сертификатов или у непроверенных поставщиков.

Как уточняет DSM Group, за 6-12 апреля россияне купили в аптеках 830 тысяч упаковок масок по 1-3 штуки в каждой на сумму 17,2 миллиона рублей. В конце января — начале февраля продажи масок составляли около 8 миллионов каждую неделю.

Исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова выразила уверенность, что ситуация с масками должна стабилизироваться в течение недели. Однако цены на защитные средства не станут ниже. «Они выросли по разным объективным причинам. В среднем стоимость одной маски составит 30-40 рублей, а до эпидемии за 6-8 рублей можно было приобрести три штуки», — объяснила она.

Общее число зараженных в России превысило 52 763 человека в 85 регионах. За последние сутки зафиксировано 5642 новых случаев заражения. С начала эпидемии COVID-19 умерли 456 человек, вылечились 3873 пациента.