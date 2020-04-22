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Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса

Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавирусаФото: Tatan Syuflana / AP

Основатель мессенджера Telegram и создатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров заявил, что мир после пандемии коронавируса не будет прежним. Об этом он написал в Telegram-канале.

Предприниматель счел распространение коронавируса «угрозой для всего нашего вида», предсказав миру «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения». «Именно от нас зависит, будет ли новый мир, который в скором времени родится, лучшим местом, чем тот, который мы оставляем позади», — объяснил Дуров.

Он призвал граждан, находящихся на самоизоляции, использовать время с пользой и создать «лучшую версию себя». По его словам, в настоящее время у технологий появилась возможность доказать свою значимость и ценность.

В январе Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно. Он отметил, что пользователи при смене устройства предпочитают сохранять резервные копии своих переписок на облачном хранилище, которые при этом не шифруются. Также источником опасностей могут быть бэкдоры — намеренно встроенные разработчиками тайные уязвимости.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 2 апреля, в мире более 2,5 миллиона зараженных коронавирусом, из них 177 тысяч скончались, более 681 тысячи излечились. Антилидерами по ситуации с коронавирусом остаются в США, Испания, Италия, Франция и Германия. В России насчитывается более 50 тысяч инфицированных.

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По материалам: lenta.ru

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