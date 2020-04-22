Две сотни российских моряков застряли в испанском порту
В испанском порту Лас-Пальмас "застряли" около двух сотен российских моряков, из них половина – жители Калининграда. Компании, направившие их в рейс, договорились о вывозном рейсе, но он так и не состоялся.
Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на главу Калининградского отделения Российского профсоюза моряков Вадима Мамонтова, ситуация стала "довольно критической".
Мамонтов пояснил, что авиакомпания требует предоставить гарантийные письма от региональных властей, которые будут принимать эвакуированных. Те в свою очередь отказываются, поскольку законы и так позволяют осуществить вывозной рейс без дополнительных бумаг.
Испания занимает второе место в мире по числу инфицированных COVID-19 и третье место по числу погибших. По состоянию на 22 апреля таковых насчитывается 24 тысячи.