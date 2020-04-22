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Две сотни российских моряков застряли в испанском порту

Две сотни российских моряков застряли в испанском порту

В испанском порту Лас-Пальмас "застряли" около двух сотен российских моряков, из них половина – жители Калининграда. Компании, направившие их в рейс, договорились о вывозном рейсе, но он так и не состоялся.

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на главу Калининградского отделения Российского профсоюза моряков Вадима Мамонтова, ситуация стала "довольно критической".

Сегодня в Лас-Пальмасе "зависло" 100 жителей Калининграда, 50 крымчан и более 20 человек из регионов Северо-Запада. При этом крюинговые компании, которые отправляли их в море, смогли договориться с авиакомпанией о вывозном рейсе. Но дальше ситуация зашла в тупик.

Мамонтов пояснил, что авиакомпания требует предоставить гарантийные письма от региональных властей, которые будут принимать эвакуированных. Те в свою очередь отказываются, поскольку законы и так позволяют осуществить вывозной рейс без дополнительных бумаг.

Испания занимает второе место в мире по числу инфицированных COVID-19 и третье место по числу погибших. По состоянию на 22 апреля таковых насчитывается 24 тысячи.

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По материалам: uposters.ru

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