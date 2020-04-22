Джейми Дорнан рассказал, как выбирает роли после "50 оттенков серого"

Влада Некрасова

. Британский актер Джейми Дорнан, получивший известность после роли Кристина Грея в эротической мелодраме "50 оттенков серого" и ее продолжении, рассказал в интервью Variety, как теперь выбирает роли.





"У меня нет каких-то стандартов, но есть четкое представление о том, что мне подходит. Но сначала все равно надо прочитать сценарий. Еще мне необходимо разнообразие. Не хочу быть тем, кто снимается только в боевиках или комедиях. Задача актера – перевоплощаться и совмещать разные жанры. Это то, что меня волнует", – прокомментировал Дорнан.

По словам актера, он рад, как сейчас складывается его карьера после "50 оттенков серого".





"На кинорынке много фильмов с небольшими бюджетами от пяти до 15 миллионов долларов. Лично я считаю, что именно там лучшие сценарии, – уверен он. – Я участвовал в нескольких таких проектах, вроде "Антропоида" (2016 год) или "Частной войны" (2018 год). Некоторыми из них я очень горжусь. Мне повезло, что я получил эти предложения после кассового успеха "50 оттенков".

На вопрос журналиста о том, переживал ли он за то, что станет актером одной роли, Джейми Дорнан заявил, что такого произойти не могло.





"Это было так необычно. Где вы найдете еще один такой сценарий, в котором миллионер увлекается БДСМ? С тех пор я не делал ничего подобного и, вероятно, никогда не буду", – подчеркнул он.

До вспышки коронавируса Дорнан снимался в многосерийном триллере "Доктор смерть". В нем он играет врача-социопата Кристофера Данча.

После того, как производство проекта в Нью-Йорке приостановили, актер уехал в Великобританию, где находится на самоизоляции с женой и детьми.