Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Дженнифер Лопес в ярком образе на съемках нового сезона своего танцевального шоу: видео

Дженнифер Лопес в ярком образе на съемках нового сезона своего танцевального шоу: видео

Дженнифер Лопес в ярком образе на съемках нового сезона своего танцевального шоу: видео

Местом самоизоляции 50-летней Дженнифер Лопес стал, скорее всего, особняк в Майами, где певица живет с детьми и 44-летним женихом Алексом Родригесом. Находясь дома, поп-звезда успевает работать над всеми своими проектами, один из которых требует сейчас много внимания. Речь идет о четвертом сезоне танцевального телешоу World of Dance — о нем-то она и рассказала сегодня поклонникам в инстаграме.

Вместе с певцом Ни-Йо и танцором Дереком Хафом Джей Ло будет судить новых участников, выставляя оценки их танцевальным номерам. Как исполнительный продюсер проекта, певица старается сделать четвертый сезон еще более успешным.


Дженнифер Лопес

В его проморолике Лопес предстала в ярком образе, состоявшем из синих брюк, топа и укороченного блейзера от Michael NGO. Однотонным дополнением к наряду, специально созданному дизайнером для съемок World of Dance, стали туфли от Monika Chiang.



Дженнифер не придется соревноваться с участниками танцевального проекта, но звезда поддерживает хорошую физическую форму во время самоизоляции не хуже, чем они. Недавно она поделилась кадрами, сделанными в домашнем тренажерном зале. Бессменным партнером Джей Ло по тренировкам, а заодно и фотографом, остается Алекс Родригес.


Дженнифер Лопес


Алекс Родригес

 


Видео из инстаграма

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Настроения инвесторов сильно подорваны: итоги биржевой торговли 21 апреля
Настроения инвесторов сильно подорваны: итоги биржевой торговли
Московский борец с коррупцией объявлен в розыск за взяточничество
Московский борец с коррупцией объявлен в розыск за взяточничество
«Стройная в своем Instagram, жиробасина – у мужа»: в Сети критикуют фигуру Анастасии Костенко
«Стройная в своем Instagram, жиробасина – у мужа»: в Сети критикуют
Дженнифер Лопес в ярком образе на съемках нового сезона своего танцевального шоу: видео
Дженнифер Лопес в ярком образе на съемках нового сезона своего
Трамп отменит выдачу грин-карт из-за коронавируса
Трамп отменит выдачу грин-карт из-за коронавируса
Эксперт объяснил коллапс на нефтяном рынке
Эксперт объяснил коллапс на нефтяном рынке
Палестинский посол обвинил США во вранье о помощи из-за COVID-19
Палестинский посол обвинил США во вранье о помощи из-за COVID-19
Junkyard Storytellaz рассказали о поэзии и Pussy Riot в шоу Mint Music Home
Junkyard Storytellaz рассказали о поэзии и Pussy Riot в шоу Mint
В Роспотребнадзоре объяснили рост числа больных COVID-19 среди молодежи
В Роспотребнадзоре объяснили рост числа больных COVID-19 среди
Мишустин провел переговоры с премьером Вьетнама
Мишустин провел переговоры с премьером Вьетнама
«Яндекс» отказался закрывать «Разговорчики»
«Яндекс» отказался закрывать «Разговорчики»
Власти Коми ограничили въезд в ряд городов из-за коронавируса
Власти Коми ограничили въезд в ряд городов из-за коронавируса

Топ на сегодня

Букет цветов на дом
Букет цветов на дом
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
Преимущества сенсорных выключателей света
Преимущества сенсорных выключателей света
Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией
Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией
Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии
Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии

Еще по теме

У Дженнифер Лопес случился нервный срыв
Джей Ло восхитила поклонников селфи без макияжа (фото)
Страстные танцы и намек на помолвку: Дженнифер Лопес представила яркий клип на песню El Anillo
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес сходили на совместный обед в Нью-Йорке