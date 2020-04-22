Дженнифер Лопес в ярком образе на съемках нового сезона своего танцевального шоу: видео

Вадим Карасев

Местом самоизоляции 50-летней Дженнифер Лопес стал, скорее всего, особняк в Майами, где певица живет с детьми и 44-летним женихом Алексом Родригесом. Находясь дома, поп-звезда успевает работать над всеми своими проектами, один из которых требует сейчас много внимания. Речь идет о четвертом сезоне танцевального телешоу World of Dance — о нем-то она и рассказала сегодня поклонникам в инстаграме.

Вместе с певцом Ни-Йо и танцором Дереком Хафом Джей Ло будет судить новых участников, выставляя оценки их танцевальным номерам. Как исполнительный продюсер проекта, певица старается сделать четвертый сезон еще более успешным.





Дженнифер Лопес

В его проморолике Лопес предстала в ярком образе, состоявшем из синих брюк, топа и укороченного блейзера от Michael NGO. Однотонным дополнением к наряду, специально созданному дизайнером для съемок World of Dance, стали туфли от Monika Chiang.









Дженнифер не придется соревноваться с участниками танцевального проекта, но звезда поддерживает хорошую физическую форму во время самоизоляции не хуже, чем они. Недавно она поделилась кадрами, сделанными в домашнем тренажерном зале. Бессменным партнером Джей Ло по тренировкам, а заодно и фотографом, остается Алекс Родригес.





Дженнифер Лопес





Алекс Родригес

Видео из инстаграма