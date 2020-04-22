Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Дженнифер Лопес вспомнила свою помолвку с Беном Аффлеком: "Он подарил мне кольцо с розовым бриллиантом"

Дженнифер Лопес вспомнила свою помолвку с Беном Аффлеком: "Он подарил мне кольцо с розовым бриллиантом"

Дженнифер Лопес вспомнила свою помолвку с Беном Аффлеком: "Он подарил мне кольцо с розовым бриллиантом"

В ожидании свадьбы с 44-леним Алексом Родригесом 50-летняя Дженнифер Лопес вспомнила бывшего жениха — 47-летнего Бена Аффлека. В недавнем разговоре с ведущим Apple Music Зейном Лоу певица вспомнила 2002 год, когда состоялась ее помолвка с актером.

Рассказывая о самоизоляции, Джей Ло призналась, что вместе с детьми смотрит мюзиклы, один из которых — "Смешная девчонка" (Funny Girl) с Барброй Стрейзанд — заставил ее вспомнить о кольце, полученном в день помолки с Аффлеком.


Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в 2003 годуЯ познакомилась с Барброй Стрейзанд на вечеринке в честь премии "Оскар" много лет назад. В то время я была помолвлена с Беном Аффлеком. Барбра интересуется бриллиантами, но об этом я не знала тогда. Бен подарил мне кольцо с розовым бриллиантом, и мне было очень приятно получить его. Так вот она подошла ко мне и попросила дать ей посмотреть на бриллиант. Она расспросила меня о кольце и, что меня удивило, поинтересовалась, как я справляюсь с популярностью, — вспомнила Дженнифер.


В ноябре 2002 года Лопес и Аффлек объявили о помолвке. Пара собиралась пожениться 14 сентября 2003 года, но незадолго до этого дня разорвала помолвку. Сейчас певица и актриса готовится стать женой бейсболиста Алекса Родригеса — влюбленные собираются сыграть свадьбу сразу после окончания пандемии. Я пока не знаю, какого числа это произойдет. Мы живем в режиме ожидания, как и весь мир. Просто ждем, — поделилась планами Лопес.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Российский самолет МС-21 прошел половину требуемых испытаний
Российский самолет МС-21 прошел половину требуемых испытаний
Применение региональных штрафов согласуется с полномочиями субъектов РФ - Барщевский
Применение региональных штрафов согласуется с полномочиями субъектов
Что смотреть онлайн 23 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 23 апреля. Расписание трансляций
Волочкову обокрали на десятки тысяч рублей и оставили без денег на еду
Волочкову обокрали на десятки тысяч рублей и оставили без денег на еду
Соратников Саакашвили призвали не играть с огнем из-за митингов в Марнеули
Соратников Саакашвили призвали не играть с огнем из-за митингов
Приоритет малых стран в глазах больших явно убывает — Лукьянов
Приоритет малых стран в глазах больших явно убывает — Лукьянов
Илон Маск научит Tesla плавать
Илон Маск научит Tesla плавать
Когда лучше поехать в Беларусь?
Когда лучше поехать в Беларусь?
Дженнифер Лопес вспомнила свою помолвку с Беном Аффлеком: "Он подарил мне кольцо с розовым бриллиантом"
Дженнифер Лопес вспомнила свою помолвку с Беном Аффлеком: "Он подарил
Надежда Бабкина заразила коронавирусом личного водителя и его семью
Надежда Бабкина заразила коронавирусом личного водителя и его семью
Число жертв коронавируса в США превысило 46 тысяч человек
Число жертв коронавируса в США превысило 46 тысяч человек
Китаец заразил коронавирусом в больницах 78 человек и вынудил закрыть Харбин
Китаец заразил коронавирусом в больницах 78 человек и вынудил закрыть

Топ на сегодня

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19
Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом
Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом
Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
58-летняя Мег Райан тайно сыграла свадьбу
58-летняя Мег Райан тайно сыграла свадьбу
Тесты на антитела к коронавирусу в России могут начать делать уже в мае
Тесты на антитела к коронавирусу в России могут начать делать уже

Еще по теме

Дженнифер Лопес высказалась о своем романе с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес рассказала о тяжелом расставании с Беном Аффлеком: "Я два года не могла забыть его"
Дженнифер Лопес намерена родить третьего ребенка
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес сходили на совместный обед в Нью-Йорке