Дженнифер Лопес вспомнила свою помолвку с Беном Аффлеком: "Он подарил мне кольцо с розовым бриллиантом"

Вадим Карасев

В ожидании свадьбы с 44-леним Алексом Родригесом 50-летняя Дженнифер Лопес вспомнила бывшего жениха — 47-летнего Бена Аффлека. В недавнем разговоре с ведущим Apple Music Зейном Лоу певица вспомнила 2002 год, когда состоялась ее помолвка с актером.

Рассказывая о самоизоляции, Джей Ло призналась, что вместе с детьми смотрит мюзиклы, один из которых — "Смешная девчонка" (Funny Girl) с Барброй Стрейзанд — заставил ее вспомнить о кольце, полученном в день помолки с Аффлеком.





Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в 2003 годуЯ познакомилась с Барброй Стрейзанд на вечеринке в честь премии "Оскар" много лет назад. В то время я была помолвлена с Беном Аффлеком. Барбра интересуется бриллиантами, но об этом я не знала тогда. Бен подарил мне кольцо с розовым бриллиантом, и мне было очень приятно получить его. Так вот она подошла ко мне и попросила дать ей посмотреть на бриллиант. Она расспросила меня о кольце и, что меня удивило, поинтересовалась, как я справляюсь с популярностью, — вспомнила Дженнифер.





В ноябре 2002 года Лопес и Аффлек объявили о помолвке. Пара собиралась пожениться 14 сентября 2003 года, но незадолго до этого дня разорвала помолвку. Сейчас певица и актриса готовится стать женой бейсболиста Алекса Родригеса — влюбленные собираются сыграть свадьбу сразу после окончания пандемии. Я пока не знаю, какого числа это произойдет. Мы живем в режиме ожидания, как и весь мир. Просто ждем, — поделилась планами Лопес.



