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Елизавета Боярская и Максим Матвеев переехали в новую квартиру

Елизавета Боярская и Максим Матвеев переехали в новую квартиру
В прошлом году актриса приобрела апартаменты в Санкт-Петербурге. Элитная недвижимость расположена на улице Белинского в центре Северной столицы. На днях Елизавета призналась, что наконец-то они с мужем заселились в новый дом.

После рождения второго сына Гриши супруги решили расширить жилищные условия. Боярская присмотрела квартиры, которые ранее принадлежали Игорю Бурдинскому — бывшему директору реставрационной компании «Коринф», обанкротившейся в 2017 году. Он был задержан по обвинению в мошенничестве и приговорен к двум годам условно. 

Пока Лиза и Максим не показывают свое гнездышко. Но по видео и фотографиям в Instagram можно разглядеть стены, декорированные кирпичной кладкой. В эфире с Александром Цыпкиным супруги рассказали о переезде и об отношениях на самоизоляции. 


Матвеев шутит, что на карантине они с женой перестали по утрам смотреть друг на друга. А Лиза признается, что муж, который и так обладает хорошей фигурой, решил обустроить в апартаментах зону для тренировок.

«Он сделал там целый спорт-снаряд с «блинами», со всеми этими делами. И каждый день по полтора часа на обозрение всему нашему двору-колодцу занимается. И это так красиво, просто эстетическое наслаждение. Не только я, но и наши дети стоят у стекла и смотрят на папу...» — поделилась Елизавета Боярская в онлайн-шоу «На гречке дома».

Актриса пошутила, что в период самоизоляции они ни разу не поругались и не повысили голос друг на друга. Правда, провести время вдвоем им особо не удается, так как дети, восьмилетний Андрей и полуторагодовалый Григорий, занимают все их свободное время. 

Матвеев и Боярская продолжают работать даже из дома. Максим репетирует с коллегами по видеосвязи. Однако актер скучает по живому общению. А вот Лиза чувствует себя более органично. 

«Таких счастливых дней, как в изоляции, у меня давно не было. Я хотела посидеть дома с детьми и мужем. Мы все с Максимом делаем сами, даже квартиру убираем. Сначала в быту было тяжело, но потом я привыкла и стало в кайф», — отметила актриса. 

Боярская и ранее признавалась, что ей нравится роль матери. «Если на одной чаше весов хорошая, интересная, но не особенная работа, а на другой свободное время с детьми — я выбираю время с детьми. Хотя, конечно, если появится что-то по-настоящему яркое, новое для меня, я не упущу эту возможность и договорюсь с семьей», — делилась она.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва», Instagram.com

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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