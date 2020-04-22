Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Евросоюз выделит Украине и еще девяти странам миллиарды евро из-за коронавируса

Евросоюз выделит Украине и еще девяти странам миллиарды евро из-за коронавируса

Евросоюз выделит Украине и еще девяти странам миллиарды евро из-за коронавирусаФото: РИА Новости

Евросоюз выделит Украине и еще девяти странам финансовую помощь из-за коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии.

Речь идет о реализации программы помощи Team Europe (Команда Европы), направленная на поддержку десяти стран-партнеров в борьбе с коронавирусом и ее последствиями. Комиссия предлагает на эти цели выделить три миллиарда евро в виде займов на крайне хороших условиях для покрытия срочных нужд. Самая большая сумма, в случае утверждения Европарламентом и Советом Евросоюза, достанется Украине — 1,2 миллиарда евро. 600 миллионов альянс предлагает выделить Тунису, 250 — Боснии.

Ранее в апреле стало известно, что Евросоюз планирует потратить 15,6 миллиарда евро на борьбу с вирусом. Помощь некоторым странам выделят в рамках программы «Восточное партнерство» — Украине, Азербайджану, Белоруссии, Грузии, Молдове и Армении. Тогда Киеву досталось 190 миллионов евро. Эти деньги должны пойти на покупку медицинского оборудования, поддержку уязвимых слоев населения, кредиты малому бизнесу и так далее.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Возвращается? Саакашвили сообщил о "полезном" предложении от Зеленского
Возвращается? Саакашвили сообщил о "полезном" предложении от
Американская рэперша назвала русскую кухню худшей в мире варварской едой
Американская рэперша назвала русскую кухню худшей в мире варварской
Кремль отреагировал на сообщения о жестком разговоре Путина с саудовским принцем
Кремль отреагировал на сообщения о жестком разговоре Путина с
Торговый оборот клиентов ПСБ по эквайрингу увеличился на 30%
Торговый оборот клиентов ПСБ по эквайрингу увеличился на 30%
Экзопланета Дагон оказалась облаком космической пыли
Экзопланета Дагон оказалась облаком космической пыли
Евросоюз выделит Украине и еще девяти странам миллиарды евро из-за коронавируса
Евросоюз выделит Украине и еще девяти странам миллиарды евро из-за
Астропрогноз на май 2020 года
Астропрогноз на май 2020 года
Маховик времени: Топурия позирует в мехах, Собчак — вверх ногами и другие светские происшествия весной 2008 года
Маховик времени: Топурия позирует в мехах, Собчак — вверх ногами и
Эксперты: интернет-голосование поможет сохранить избирательное право
Эксперты: интернет-голосование поможет сохранить избирательное право
Кремль оценил мнение Грефа о налоге на проценты по вкладам
Кремль оценил мнение Грефа о налоге на проценты по вкладам
Регионам направили почти 80 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом
Регионам направили почти 80 миллиардов рублей на борьбу с
Кофе увеличивает чувствительность к сладкому вкусу и уменьшает к горькому
Кофе увеличивает чувствительность к сладкому вкусу и уменьшает к

Топ на сегодня

Букет цветов на дом
Букет цветов на дом
Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией
Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией
Преимущества сенсорных выключателей света
Преимущества сенсорных выключателей света
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях

Еще по теме

Пандемия: ЕС выделит для поддержки Украины 190 миллионов евро
Евросоюз выделит Украине 160 млн евро на реформы госуправления
Евросоюз предоставит Украине 50 млн евро для Донбасса
Еврокомиссия выделит Украине миллиард евро