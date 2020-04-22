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Главврач больницы в Коммунарке озвучил число подключенных к ИВЛ пациентов

Главврач больницы в Коммунарке озвучил число подключенных к ИВЛ пациентовДенис ПроценкоФото: Sergey Vedyaschkin / AP

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за время работы в период пандемии коронавируса к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) были подключены более 50 пациентов. Соответствующую статистику он озвучил в Facebook.

По оценке главврача, всего искусственная вентиляция легких проводилась 51 пациенту, из них трех удалось отлучить и перевести в палату. Еще 25 человек подключены к медоборудования в настоящее время. «Уверен, что нужно время для точной статистики. Но пока даем то, что есть», — написал Проценко.

По данным на утро 21 апреля в больнице проходили лечение 567 пациентов с внебольничной пневмонией. Коронавирус выявили у 412 из них. Таким образом, доля подключенных к аппаратам ИВЛ составляет четыре процента. За сутки поступило 63 пациента, выписано 99.

17 апреля Проценко раскрыл средний возраст умерших с коронавирусом. Этот показатель составляет 68,1 года. С 28 марта по 17 апреля в больнице зафиксировано 20 летальных исходов среди пациентов с подтвержденной инфекцией. У большинства умерших имелись хронические заболевания, например, сахарный диабет и хроническая сердечная недостаточность.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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