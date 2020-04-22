Год после выборов: активисты проанализировали заявления Зеленского во время дебатов с Порошенко на Олимпийском

Лидия Мартынова

Многие заявления президента Владимира Зеленского в адрес его предшественника Петра Порошенко во время дебатов на Олимпийском год назад теперь можно применить к нему самому.Об этом говорится в заявлении Комитета избирателей Украины по итогу анализа десяти «стадионных заявлений» нынешнего главы украинского государства.«За почти год работы Владимир Зеленский не выполнил ключевые обещания, озвученные им во время дебатов на Олимпийском. При этом многие из тех вещей, в которых Зеленский обвинял Петра Порошенко, сейчас можно применить и в отношении действующего президента: почему не остановлена ​​война, почему Украина бедное государство, почему коррупционеры не во тюрьмах, почему воруют в окружении президента, почему на государственных должностях родственники и друзья, почему власть преследует патриотов и волонтеров», — сказал глава КИУ Алексей Кошель.По его словам, большинство из сказанного Зеленским на дебатах носило эмоциональный характер и касалось прошлого, а не будущего.«Это сработало с точки зрения избирательной кампании, однако не способствовало пониманию того, каким президентом будет Зеленский. Дебаты состоялись в формате политических лозунгов и большинство обещаний не были подкреплены ни финансовыми расчетами, ни учетом всей сложности ситуации, в которой окажется новый президент», — резюмировал он.Через год после избрания Зеленского шестым президентом Украины активисты проанализировали десять его ключевых заявлений во время дебатов с политическим соперником 19 апреля 2019 года.Ниже приводим заявления нынешнего украинского лидера и анализ сказанных им слов.1. Добровольцы и патриоты оказались в тюрьмах, потому что для вас они угроза?В течение года у Зеленского неоднократно возникали публичные конфликты с добровольцами и участниками войны на Донбассе. Самыми резонансными из них стали конфликты по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета, проведение акций протеста Нет капитуляции, и объявление подозрения для экс-нардепа Татьяны Черновол. Ряд волонтерских организаций обвинили президента в попытке дискредитировать волонтерское движение и участников войны.2. Как так получилось, что Украина почти самая бедная страна при самом богатом президенте за всю историю?За время работы Зеленского базовые экономические показатели не улучшились, а некоторые из них ухудшились. По итогам 2019 промышленное производство сократилось на 0,5% (в 2018 выросло на 3%). Торговое сальдо осталось отрицательным. Сельское хозяйство за год выросло на 1,1% (в 2018 — на 8,1%), строительство — на 20% (в 2018 г. — рост на 8,5%). Одной из причин неудовлетворительных экономических результатов стала отставка правительства Алексея Гончарука.3. Медицина. Что касается реформы, скажите мне, пожалуйста, если лекарств качественных нет, раз доступных цен на лекарства нет, раз нормальных условий в больницах нет, если нормальных зарплат у врачей нет, какая это реформа?По данным опроса КМИС (27−30 марта 2020 года) 70% респондентов считают, что власть не является успешной в вопросе обеспечения доступности медицинских услуг для граждан. По данным Фонда Деминициатив и Центра Разумкова (6−11 декабря 2019 года) лишь 9% граждан считают, что новая власть начала успешно осуществлять реформу здравоохранения. При этом, начиная с августа 2019 года, когда было сформировано правительство Гончарука, в Украине сменилось три министра здравоохранения.4. По поводу дорог — мне нечего сказать, потому что нет дорог.В сфере строительства дорог новая власть продолжила использовать инструменты, введенные ранее. В частности, было сохранено финансирование Дорожного Фонда, который действует с 2018 года. В 2020 году размер Фонда составил 69 млрд. грн. Также с 1 марта в Украине стартовала программа Большая стройка, предусматривающая капитальный ремонт и строительство дорог по всей стране. Однако качественно оценить результаты этой программы пока невозможно.5. Наши принципы: снятие неприкосновенности с депутатов.3 сентября 2019 народные депутаты приняли закон № 27-IX о снятии депутатской неприкосновенности. Однако процедура привлечения депутатов к ответственности остается осложненной и отличается от процедуры для обычных граждан. В частности, открыть производство против народного депутата может только генпрокурор и именно с ним потребуется согласовывать большинство действий следователей.6. Закон об импичменте. Закон об отзыве депутата.10 сентября 2019 был принят закон № 39-их, регулирующий процедуру импичмента президента. Закон об отзыве депутата принят не был.7. Помните ли вы такое слово как люстрация?21 мая Зеленский назначил главой Администрации президента Андрея Богдана, который ранее работал в должности уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Николая Азарова, а, следовательно, попадал под действие закона об очищении власти.8. Почему все ваши люди имеют обе руки?Зеленскому не удалось избежать коррупционных скандалов, связанных с его окружением. Так, народный депутат от Слуги Народа Гео Лерос опубликовал видео и передал другие материалы в НАБУ, в которых обвинил главы Офиса президента Андрея Ермака и его брата в коррупции и торговле госдолжностями. Несмотря на значительный общественный резонанс, Зеленский публично не отреагировал на это дело. Правоохранители зарегистрировали соответствующие производства.9. По поводу господина Коломойского, я вам сразу скажу, все люди, которые нарушают закон, все Свинарчуки, Гладковские, и если среди них будет потом Коломойский, все сядут за решетку.В первый год президента Зеленского громких коррупционных посадок не произошло. Новой власти не удалось доказать причастность топ-чиновников к коррупционным действиям. Отсутствие прогресса в этих вопросах стало одной из причин отставки генпрокурора Руслана Рябошапки.10. По поводу войны: мы сделаем все, чтобы ее закончить … И что касается главнокомандующего, господин Порошенко, сейчас война. И вы мне задаете такие вопросы, на которые сами должны отвечать — почему война до сих пор не закончилась. Вот такой вы главнокомандующий, спасибо вам за все, что вы сделали.Вопрос войны стало одним из приоритетов работы Зеленского. В декабре 2019 года в Париже состоялась встреча Нормандской четверки, на отдельных участках в зоне Операции Объединенных сил были разведены войска, проведено несколько обменов пленными. Однако боевые действия продолжаются: только с начала 2020 года в результате обстрелов погибли 45 военных.31 марта 2019 года в Украине прошел первый тур президентских выборов, лидерами которого стали Владимир Зеленский и пятый президент Петр Порошенко.19 апреля на НСК Олимпийский прошли дебаты кандидатов в президенты Украины.21 апреля Зеленский одержал победу. Во время предвыборной кампании позицию Зеленского по ключевым вопросам высказывали преимущественно представители его команды, а сам кандидат давал лишь редкие интервью.